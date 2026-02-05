Disney Lorcana TCG pone fecha a Winterspell y detalla sus características principales

Todos en el reino de Lorcana se preparan para un maravilloso hechizo invernal con ‘Winterspell’. Según Ravensburger, el siguiente set del juego de cartas coleccionables ‘Disney Lorcana Trading Card Game’ se centra en una ráfaga de actividades invernales tras el misterio y la intriga de ‘Whispers in the Well’.

Aventuras en bufanda

Una explosión de hielo lanzada por un glimmer de Elsa sale mal y ha creado una ráfaga de nieve y hielo como nunca antes había visto el reino. En este contexto, el set incorpora glimmers de personajes Disney como ‘Pocahontas’, Ángel de ‘Lilo & Stitch: La Serie’ y el Pato Darkwing. ‘Winterspell’ se anticipa a los Iluminadores en los eventos de prelanzamiento en las tiendas y en las Disney Stores a partir del 13 de febrero de 2026, y a partir del 20 de febrero de 2026 en el resto de establecimientos.

"El invierno es un tema que despierta recuerdos para muchos de nosotros. Mucha gente recuerda hacer guerras de bolas de nieve, de pasar tiempo con sus seres queridos o de tomar chocolate caliente, y queríamos aportar esa sensación de diversión invernal acogedora a Winterspell", explica Naomi Kim, responsable de producto para ‘Disney Lorcana TCG’. "

Winterspell. / CEDIDA

Cartas icónicas

Ravensburger también ha anunciado que las dos cartas icónicas de Winterspell, Moana – Curious Explorer y Pocahontas – Peacekeeper, tendrán un estilo de "recortes de papel", similar a las decoraciones de copos de nieve. Las cartas encantadas de ‘Winterspell ‘siguen un motivo similar y cuentan con un efecto foil escarchado, con la idea de que los coleccionistas puedan compartir la diversión de jugar con estas cartas especiales.

"La maestría que se pone en cada carta de Disney Lorcana es profundamente especial", explica McKay Anderson, director de arte. "Todas las ilustraciones y el diseño del juego se seleccionan y realizan cuidadosamente, para que jugadores y seguidores disfruten de una experiencia de juego envolvente cada vez que abran un paquete de cartas y comiencen sus aventuras."

Para mostrar las nuevas versiones glimmers de los populares personajes de este set, la casa ofrece un vistazo entre bastidores a la creación de Elsa – Ice Artisan. Tras descubrir una misteriosa planta que ha crecido en las Tierras de Tinta, un glimmer de Elsa intenta impedir el crecimiento de esta enredadera congelándola. Sin embargo, su magia provoca un invierno inesperado que se extiende por todo el reino.

Winterspell. / CEDIDA

Wilds Unknown

‘Disney Lorcana’ ya ha adelantado su siguiente set, ‘Wilds Unknown’, previsto para primavera. Algunos glimmers atravesarán tierras desconocidas en esta colección que cuenta con ‘Toy Story’, ‘Los Increíbles’ e ‘Indomable’. Los avances de este nuevo set comenzarán en abril, cuando empiece a retirarse el frío. Además, se espera la llegada de los packs de prelanzamiento a partir del 8 de mayo. Posteriormente estará disponible en los demás establecimientos el 15 de mayo. Más adelante en 2026, parece que una amenaza dominará el reino en ‘Attack of the Vine!’ (con signo de exclamación incluido). La casa cita glimmers como Mike Wazowski y James P. Sullivan, también conocido como Sully, de Monstruos, S.A. de Disney y Pixar.

Disney Lorcana - Elsa from Frozen

¿Cómo funcionan las cartas Disney Lorcana TCG?

Noticias relacionadas

Lanzado por primera vez en agosto de 2023, ‘Disney Lorcana TCG’ está ambientado en el reino de Lorcana. Los jugadores asumen el papel de Iluminadores y utilizan tinta mágica para invocar un equipo de personajes de Disney conocidos como “glimmers”, que aparecen de formas tanto familiares como fantásticas. El juego fue diseñado para ser fácil de aprender para la gente que se inicia en los juegos de cartas coleccionables (JCC), pero también ofrece herramientas para jugadores experimentados.