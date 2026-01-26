'Crisol Theater of Idols': así es el videojuego español que convierte nuestro folclore en pesadilla

La industria del videojuego español ha tenido un éxito irregular. Desde los albores de la programación con títulos pioneros, como ‘La Pulga’, estos productos hechos en España han acompañado al sector desde la cuna, pasando por ‘La Abadía del Crimen’, ‘Commandos’ o los más cercanos ‘Gris’ o ‘Blasphemous’. No obstante, por cada éxito internacional, cientos de proyectos se hundían en el olvido.

Hay otros sectores en los que hemos sido protagonista, bien con proyectos propios, bien con trabajos para terceros, como ‘Invizimals’, ‘Castlevania Lords of Shadow’ o ‘Metroid’, los dos últimos del mismo estudio, MercurySteam, posiblemente nuestro equipo más conocido a nivel internacional.

Viaje al presente

Vermila Studios, un estudio madrileño de tamaño pequeño, ya tiene fecha para su primer gran estreno. Su proyecto se llama ‘Crisol Theater of Idols’ y si todo va según lo previsto, llegará el 10 de febrero a PC (Steam), PS5 y Xbox Series X|S. Es posible que tengas alguna referencia previa del proyecto, ya que en 2025 pasó por el Summer Games Fest dejando muy buenas sensaciones entre un público que se dejó atraer por un concepto muy definido. De hecho, la obra ya ha superado las 100.000 listas de deseados en Steam, algo realmente llamativo para un título de origen nacional que todavía no ha salido a la venta.

Los cofundadores del estudio, David Carrasco y David Tornero, tuvieron que luchar anteriormente incluso otros cinco años más por sacar adelante este proyecto, que pasó por una etapa vinculada a Embracer Group, y que ahora se publicará con el respaldo de la conocida productora de cine (y ahora también de videojuegos), Blumhouse Games.

El primer videojuego del estudio

Lograr cierto éxito, por muy moderado que sea, es algo realmente extraño para el primer juego de un estudio de tamaño menor, pero lo cierto es que ya han recorrido un buen tramo de este camino. Parte importante de esa atención tiene que ver con el imaginario visual. ‘Crisol’ juega con símbolos y objetos que, en España, se identifican casi de forma instintiva. Hay arquitectura religiosa, figuras que recuerdan a estampas de iglesia y muñecas que remiten a décadas pasadas. También dejan entrever detalles menos obvios ligados al diseño, como suelos de terrazo, mantillas o cartelería que parece rescatada de otra época. El resultado no busca retratar un país literal, sino una versión torcida, con un punto teatral y oscuro, como si alguien hubiera pasado la realidad por un filtro de esperpento.

Primeros pasos

Con esa carta de presentación, lo que se ha mostrado hasta ahora apunta a un proyecto con aspiraciones serias. En su naturaleza se perciben referentes muy conocidos del terror y la acción en primera persona. Estos ecos recuerdan a ‘BioShock’ o ‘Resident Evil’, pero con una identidad estética propia. A eso se suma una banda sonora cantada en español, un elemento poco utilizado en producciones de este tipo, pero que en tráilers y materiales promocionales ha funcionado especialmente bien. En la parte jugable, el planteamiento mezcla acción en primera persona y una cadencia más pausada, que demanda paciencia para avanzar, calma y gestión de recursos.

Tu sangre como munición

Durante una prueba a la que hemos tenido acceso en una fase avanzada del programa, la experiencia se deja llevar por ese tempo. Su premisa nos sitúa en Hispania, un escenario que el estudio utiliza como territorio simbólico para enfrentar criaturas y avanzar hacia un objetivo que, por ahora, prefieren mantener en secreto. La historia realmente parece tener un desarrollo bastante elaborado, así que para evitar disgustos conviene no avanzar en ningún aspecto de la argumentación.

Para ello, usaremos armas “divinas” que transformamos con tocarlas y que solo funcionan con nuestra sangre. El jugador tendrá que perder vida para poder disparar o alternativamente usar un cuchillo que nos expondrá a recibir mucho más daño. Esta mecánica resulta innovadora y arriesgada, pero pese a lo que pudiera parecer, está muy bien implementada y nos ha resultado inesperadamente equilibrada.

La atracción de Crisol

No nos gustaría desvelar más sorpresas de ‘Crisol’, que son muchas, pero sí pudimos apreciar en la sesión de juego el cariño de un equipo reducido, pero comprometido de personas, que han dedicado años de sus vidas a pulir una y otra vez este juego hasta alcanzar el nivel que buscaban, casi con un tesón de artesano.

'Crisol: Theater of Idols' Release Date Trailer

El teatro de los ídolos

Luego está el precio. ‘Crisol’ se publicará a un coste de lanzamiento realmente competitivo y el estudio habla de una duración estimada de 10 a 12 horas. Con esas características, la producción se sitúa en un tramo más asequible que el de muchos estrenos y puede convertirse en un punto a favor para que más gente se anime a probarlo. Por lo que hemos podido comprobar de primera mano merece, como mínimo, esa oportunidad.