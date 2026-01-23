VIDEOJUEGOS
Epic Games responde a Gore Verbinski por sus críticas a Unreal Engine en el cine
Epic defiende que no se puede culpar a una sola herramienta del estado del VFX y remarca que el acabado final depende del trabajo artístico
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Tras las críticas de Gore Verbinski al uso de Unreal Engine en el cine, Epic Games ha decidido responder al director de las tres primeras películas de ‘Piratas del Caribe’. Según explican desde la compañía, los profesionales de efectos especiales solo podían soñar con tener este tipo de software a su disposición durante la creación de las películas hace años.
Tiempo de defensa
En un correo electrónico enviado a esta redacción, la compañía asegura que “es inexacto que alguien dentro de la industria afirme que una sola herramienta sea la culpable de algunos problemas erróneamente percibidos sobre el estado del VFX y el CGI”. Al mismo tiempo, reconocen que, en un escenario donde más grupos emplean la herramienta, es más fácil ver resultados desiguales. “Pero la estética y el cuidado provienen de los artistas, no del software”, añade la nota.
El mensaje está firmado por Patrick Tubach, que antes de unirse al equipo de Epic en 2022 como supervisor de VFX, trabajó durante mucho tiempo en Industrial Light & Magic, participando en proyectos como la saga ‘Piratas del Caribe’, dirigida por el propio Verbinski.
Unreal Engine y sus soluciones profesionales
Según Tubach, Unreal Engine se utiliza en la producción cinematográfica para facilitar la previsualización de escenas, las producciones virtuales y en algunos casos, para píxeles finales. "Puedo garantizar que los artistas que trabajaban en grandes superproducciones de VFX como Piratas del Caribe hace 10 o 15 años solo podían soñar con tener una herramienta tan potente como Unreal Engine en sus escritorios para ayudarles a sacar adelante el trabajo —y lo sé bien, porque yo era uno de ellos”, asegura.
Según Verbinski, los principales problemas de esta tecnología se relacionan con su gestión de la iluminación. El director argumenta que su popularización ha llevado a que muchas películas adopten un formato de efectos visuales de videojuego, algo que no funciona muy bien en proyectos que se centran en el fotorrealismo.
A Look at MetaHuman in Unreal Engine
Un contexto más amplio
Al centrar sus críticas a Unreal Engine, Verbinski parece ignorar que la popularización de la tecnología se produce en un contexto más amplio. Si bien es una herramienta realmente potente, no puede compensar por sí sola factores como plazos de entrega, volumen de trabajo y cambios en la producción, más allá del software utilizado.
- La alerta naranja se cumple: acumulados de hasta 20 cm de nieve en Sanabria, embolsamiento de vehículos y suspendidas la rutas escolares
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- Ya se conoce el Plan de Caza de la Sierra de la Culebra para la temporada 2026-2027
- San Antonio regresa a la iglesia de uno de los pueblos más pequeños de Zamora