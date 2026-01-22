Ubisoft cancela la nueva versión de Prince of Persia Las Arenas del Tiempo, retrasa siete proyectos y cierra dos estudios

Si te encuentran entre aquellos que esperaban con ilusiones renovadas la nueva versión de ‘Prince of Persia Las Arenas del Tiempo', presta atención, porque tanto el juego como otros cinco proyectos en producción han sido cancelados por Ubisoft dentro de una reestructuración interna, cuyo objetivo es recuperar parte del terreno perdido tras unos años turbulentos. La empresa asegura que, tras revisar su catálogo en diciembre y enero, ha replanteado su hoja de ruta para los próximos tres años. Según la casa de entretenimiento, francesa, los títulos cancelados no cumplían con los estándares de calidad que se habían fijado para proyectos futuros.

Adiós a la nueva versión de Las Arenas del Tiempo

Entre ellos se encontraba el remake de 'Prince of Persia', además de un título para móviles y cuatro juegos no anunciados, incluyendo tres IP originales. Los retrasos de Ubisoft pretenden que los proyectos en cuestión mejoren su calidad y lleguen a las tiendas en óptimas condiciones. En su anuncio, la directiva afirma que su principal objetivo es ofrecer al público juegos de calidad excepcional. También deja claro que, a pesar de los cambios, seguirán centrándose en desarrollar experiencias de aventura con mundos abiertos y elementos de juegos como servicio.

El remake de Las Arenas del Tiempo figura entre los proyectos descartados, junto a otros cinco juegos, varios de ellos incluso sin anunciar. / CEDIDA

Ubisoft valora la venta de otros activos

En este sentido, la casa también confirma el cierre de sus estudios en Halifax y Estocolmo, algo ya anunciado con anterioridad, recordando que ambos equipos habían afrontado una serie de recortes recientemente. No obstante, se espera que los despidos continúen mientras Ubisoft persigue la reducción de sus costes fijos. La compañía pretende gastar 200 millones de euros menos de forma adicional durante los próximos dos años, una línea que espera completar en ese periodo, aunque mientras tanto, se mantiene la posibilidad de afrontar nuevas reestructuraciones. La corporación no revela cuántas personas planea despedir, pero sobre los proyectos cancelados su director financiero, Frederick Duguet, señala que parte del personal pasará a otros proyectos y que otra parte podría salir de la compañía.

La empresa también detalla que su nuevo modelo se organizará en cinco casas creativas con producción y publicación bajo el mismo paraguas. La primera es Vantage Studios, la filial participada por Tencent, que supervisará ‘Assassin’s Creed’, ‘Rainbow Six’ y ‘Far Cry’.

CH1 (Vantage Studios) – ‘Assassin's Creed’, ‘Rainbow Six’ y ‘Far Cry’;

CH2 – ‘The División’, ‘Ghost Recon’ y ‘Splinter Cell’;

CH3 – ‘For Honor’, ‘The Crew’, ‘Riders Republic’, ‘Brawhalla’ y ‘Skull and Bones’;

CH4 – ‘Anno’, ‘Might & Magic’, ‘Rayman’, ‘Prince of Persia’ y ‘Beyond Good & Evil’;

CH5 – ‘Just Dance’, ‘Uno’ y ‘Hasbro’.

Por último, Ubisoft señala que cada casa creativa operará de forma independiente con apoyo de equipos transversales para tecnología, QA y otros servicios, ya que actualmente tienen cuatro propiedades intelectuales originales en desarrollo. También se revela que aún no han asignado a ningún grupo creativo al multijugador online ‘March of Giants’, aunque esperan hacerlo pronto en base a la reordenación interna que la compañía quiere aplicar durante los próximos años.