El director de Piratas del Caribe carga contra Unreal Engine y lo tacha de un paso atrás para los efectos visuales en el cine

Además de usarse para el desarrollo de videojuegos, la tecnología Unreal Engine de Epic Games también es muy popular en proyectos de cine y televisión, sobre todo en producción virtual y planificación de efectos visuales. Algo que, según Gore Verbinski, director de la trilogía original de ‘Piratas del Caribe’, es la razón principal del declive en la calidad de los efectos especiales en muchas producciones recientes.

Una estética diferente al cine

En una entrevista con la web especializada But Why Tho?, Verbinski comenta que la expansión de Unreal Engine en el pipeline de efectos visuales ha ido borrando la frontera que antes separaba el “aspecto de videojuego” del acabado cinematográfico. “Así que este tipo de estética de juego está entrando en el mundo del cine”, explicó. Para él, el hecho de que Unreal Engine siga ganando popularidad y sustituyendo opciones como Maya, no es positivo y representa un revés considerable para el mundo de los efectos especiales.

Unreal Engine funciona en contextos específicos

Según el director de ‘Piratas del Caribe’, Unreal Engine no es precisamente malo en todo lo que se propone. Sin embargo cree que, si bien su uso es adecuado para películas de Marvel o historias con una ambientación poco realista, la tecnología no funciona tan bien cuando se busca crear imágenes fotorrealistas.

“No creo que maneje la luz de la misma manera; no creo que reaccione fundamentalmente a las subsuperficies, a la dispersión ni a cómo la luz incide en la piel y se refleja de la misma manera”, relata. “Ahí es donde entra en juego este valle inquietante en la animación de criaturas; se utiliza mucha interpolación para acelerar el proceso, en lugar de hacerlo manualmente”.

Premiado por sus efectos visuales

Estrenada en 2006, ‘Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto’ ganó el Óscar a Mejores Efectos Visuales en la ceremonia de 2007, con un trabajo firmado por un equipo liderado por nombres como John Knoll y Hal Hickel. Verbinski suele poner ese tipo de producciones como ejemplo de un método más “honesto”, donde la imagen combina CGI con referencias físicas, prótesis, miniaturas y efectos mecánicos.

En su proyecto más reciente, la próxima ‘Good Luck, Have Fun, Don’t Die’, el director vuelve a recurrir a la animación por ordenador, pero insiste en mantener al menos la mitad del plano con base fotográfica para tener referencias reales y ajustar mejor el reemplazo digital.