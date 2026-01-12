PS6 podría tener definido su catálogo de lanzamiento: los nombres que más suenan para el inicio de la generación.

Independientemente de los cambios en las estrategias implementadas por Sony en los últimos tiempos y las cuestiones relativas al incremento del coste de ciertos componentes como la memoria, el lanzamiento de PS6 sigue sin fecha oficial, aunque podría no quedar tan lejos. Con esto en mente, intentamos dibujar una posible formación de lanzamiento para la plataforma a partir de rumores e informaciones sobre el futuro de la consola de Sony.

PlayStation Studios a pleno rendimiento

Si miramos en dirección a PlayStation Studios, es poco probable que no consideremos la presencia de Sony Santa Monica, Polyphony Digital, Insomniac Games, Guerrilla Games, Sucker Punch o Naughty Dog entre los grupos de desarrollo que podrían contribuir al lanzamiento de PS6. Además del esperado regreso de la serie ‘Gran Turismo’ con una entrega capaz de mostrar las capacidades de hardware de la consola de próxima generación de Sony, muchos jugadores también sueñan con el regreso de series como ‘The Last of Us’, ‘Horizon’ y ‘God of War’, sin mencionar el interés que podría generar el retorno de marcas como ‘Bloodborne’ en forma de remake o remaster, algo que lleva años sonando sin anuncios concretos.

Bloodborne Official - Gameplay Trailer

Kojima se apunta a la próxima generación

A fecha de hoy, uno de los pocos proyectos que suele aparecer en estas quinielas es ‘Physint’, el nuevo juego de acción y espionaje de Hideo Kojima anunciado el 31 de enero de 2024. El anuncio confirmó un nuevo acuerdo de colaboración con Sony Interactive Entertainment y se perfila como una especie de posible heredero espiritual de ‘Metal Gear’.

Aunque no se ha confirmado plataforma ni fecha, la nueva IP del creador de ‘Death Stranding’ cuenta con el apoyo total de SIE y aprovecha tecnologías experimentales para ofrecer, según la presentación oficial, una producción con reparto de primera línea y un planteamiento audiovisual que pretende acercar el lenguaje del cine al videojuego, sin perder de vista la identidad interactiva. Con ese tipo de planteamiento, no extrañaría que acabara asociado a la siguiente generación.

Physint - Hideo Kojima

Microsoft en el estreno de la consola de Sony

Ampliando su política de producción ilimitada de terceros, Microsoft debería tener un papel interesante en la formación de lanzamiento de PS6. La compañía con sede en Redmond podría participar en su puesta de largo con títulos como ‘Call of Duty’, algo razonable si se mantiene el acuerdo público para la marca, mientras que ‘The Elder Scrolls VI’ o un nuevo ‘Fallout’ parecen apuestas más a largo plazo, pero igual de viables.

The Elder Scrolls VI – Announcement Teaser

¿Y qué hay de GTA VI?

El éxito de Rockstar Games tiene fecha oficial de salida para el 26 de mayo de 2026 y a día de hoy, está anunciado para PS5 y Xbox Series X|S, así que hablar de “primer día” en PS6 sería ir demasiado lejos. Si llega más adelante, lo más probable sería pensar en una versión mejorada o una edición posterior, especialmente si se decide repetir la fórmula de un multijugador permanente.

Grand Theft Auto VI - Tráiler 2

Producciones Multiplataforma

Entre los principales nombres de formato multiplataforma con papeletas para unirse al periodo de andadura inicial de PS6, probablemente también encontraremos a Electronic Arts y Ubisoft con un nuevo juego de ‘Assassin’s Creed’ y la versión de nueva generación de ‘EA Sports FC’. Por otro lado, el desarrollo de ‘The Witcher 4’ avanza y ya ha dejado ver material técnico, mientras la secuela de ‘Cyberpunk 2077’ sigue su camino identificado como ‘Project Orion’.

The Witcher 4 — Unreal Engine 5 Tech Demo

Sin olvidar las potencias japonesas

Además, podrían llegar sorpresas desde Japón de empresas tan potentes como Square Enix, con el confirmado ‘Kingdom Hearts IV’, la tercera entrega del proyecto ‘Final Fantasy VII Remake’ u otros videojuegos aún no revelados. ¿Qué te parecen estos nombres y por qué franquicias apostarías para los inicios de PS6?