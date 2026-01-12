Forza Horizon 5 explota en PS5 y se convierte en un fenómeno comercial inesperado

Con razón, el inesperado éxito de ‘Forza Horizon 5’ en PS5 ha pillado a contrapié a más de uno. Lanzado originalmente en 2021 como exclusivo para Xbox y PC, el formato de carreras de mundo abierto de Playground Games se atrevió a aterrizar en PS5 en abril de 2025. Desde entonces, el juego ha ido ganando fuerza en el bazar digital de PlayStation hasta situarse como uno de los títulos más descargados del pasado año tanto en Estados Unidos como en Europa.

Hay que tener en cuenta que en PS5 las condiciones para jugar son otras, ya que es obligatorio vincular una cuenta Microsoft, el progreso no se comparte con Xbox o PC y el multijugador requiere suscripción a PlayStation Plus. Eso sí, hay juego cruzado entre plataformas, por tanto, sus jugadores pueden competir con usuarios del resto de sistemas.

Forza Horizon 5. / CEDIDA

Dos millones de copias a toda velocidad

Según dibujan algunas estimaciones de mercado basadas en datos obtenidos de tiendas digitales y estadísticas de jugadores compiladas por analistas como Alinea Analytics, ‘Forza Horizon 5’ ya habría superado la marca de los cinco millones de copias vendidas en PS5, una cifra especialmente llamativa para un título con varios años de trayectoria a sus espaldas. No obstante, conviene recordar que se trata de cálculos de terceros, no un dato oficial comunicado por Microsoft o Sony.

En cualquier caso, el efecto comercial se traduciría en ingresos por encima de los 300 millones de dólares en esa plataforma con un proyecto amortizado hace tiempo. De confirmarse algún día con cifras oficiales, estos resultados situarían a ‘Forza Horizon 5’ entre los lanzamientos con mejor rendimiento digital en PS5 para una adaptación de este tipo y daría más sentido al giro multiplataforma de Microsoft.

La estrategia multiplataforma está funcionando

La llegada de ‘Forza Horizon 5’ a PS5 forma parte de esa deliberada estrategia de Microsoft para llevar sus principales títulos más allá del universo de Xbox y PC. Parecen tener razón, puesto que los usuarios de PlayStation han respondido con decisión a un juego de conducción de mundo abierto con un soporte postlanzamiento extendido, algo que no suele cubrir su catálogo, al menos con esta fórmula. Por otro lado, Microsoft comprueba que llevar franquicias propias a más plataformas puede traducirse en resultados tangibles. ¿Pero habrá más representantes de la familia ‘Forza’ en PlayStation?

Forza Horizon 6 en el horizonte japonés

Microsoft y Playground Games han confirmado que el nuevo Developer_Direct fechado para el 22 de enero de 2026, incluirá un amplio vistazo a ‘Forza Horizon 6’ con Japón como escenario central, aunque todavía faltan todos los detalles sobre su fecha y distribución final. No obstante, aunque la serie ‘Horizon’ se haya consolidado como un éxito tardío en PS5, su rendimiento deja la vía abierta a la llegada de otros capítulos de la marca de velocidad arcade.