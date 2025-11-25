GAME Xmas Experiencie llega a Madrid con un plan gaming navideño para toda la familia

Madrid se prepara cada año para el puente de diciembre con calles llenas de luces, mercadillos y planes más familiares. Dentro de esta agenda, el ocio digital se consolida como una opción habitual junto a las propuestas más tradicionales. En ese contexto aparece Game Xmas Experience, un evento que combina lo mejor de los videojuegos, actividades para todas las edades y ambiente navideño. Todo en pleno centro de la capital.

Espacio lúdico por tiempo limitado

Del 6 al 8 de diciembre, el 'Espacio Ventas' se convertirá en un punto de encuentro alrededor de los videojuegos. El recinto, situado en la calle Alcalá, se organizará como una feria de ocio con casi dos mil metros cuadrados dedicados a consolas, zonas jugables y distintos talleres. La iniciativa está pensada para familias, aficionados al medio y personas que simplemente busquen un plan diferente durante el puente.

Durante tres días, el espacio funcionará como un gran mercado interactivo dedicado a los videojuegos y a distintas actividades. Allí se reservará un papel al universo PlayStation con áreas centradas en PS5 y cerca de cincuenta puestos preparados para probar juegos como 'Ghost of Yotei', 'Death Stranding 2 On the Beach', 'The Last of Us', 'Astro Bot', 'Rise of the Ronin', 'God of War Ragnarök' y más. También se han previsto competiciones con simuladores de 'Gran Turismo 7' y sesiones con las gafas PlayStation VR2 para quitarse esa curiosidad por probar la realidad virtual.

El programa incluye muchas más propuestas alejadas de la competición pura. Habrá un reto de speedrun con 'Astro Bot', pintacaras con temática navideña, zona de construcción LEGO, carreras en circuito de slot Carrera GO, área retro con consolas clásicas, espacio infantil y una zona de restauración donde hacer una pausa sin abandonar el recinto. Además, se habilitarán varios decorados inspirados en videojuegos para hacerse fotos y compartir la experiencia en redes sociales con un ambiente muy navideño.

Germán Fritsch, director de Marketing de la compañía, explica que la idea es combinar zonas pensadas para franquicias tan conocidas como 'Death Stranding' o 'The Last of Us' junto a propuestas familiares como 'Astro Bot' o 'Lego Horizon Adventures', de forma que padres, madres, niñas y niños puedan disfrutar de un espacio que no se plantea un perfil concreto, pensado para que los más pequeños se acerquen al mundo del ocio interactivo.

Juegos para todas las edades

Para facilitar la visita, la organización ha establecido pases y horarios escalonados durante todo el día. El recinto abrirá de diez de la mañana a diez y media de la noche, y cada entrada incluirá un pequeño welcome pack con obsequios y descuentos especiales para compras en tiendas de la compañía. La cita se presenta como una ocasión cómoda para adelantar regalos navideños y, al mismo tiempo, dedicar una jornada completa a compartir videojuegos, actividades y ocio en familia en pleno centro de Madrid. ¡Nos vemos por allí!.