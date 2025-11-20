Fortnite obtendrá soporte para juegos de Unity en una alianza inesperada

Aunque Unity y Unreal Engine compiten por la atención de las desarrolladoras, las dos compañías responsables de sus conocidos motores de software han decidido unir fuerzas para explotar conjuntamente las posibilidades comerciales de ‘Fortnite’. Conocido por permitir a los jugadores crear experiencias personalizadas y diversas, el Battle Royale de Epic Games próximamente abrirá sus puertas a una gama más amplia de juegos.

El doble de posibilidades creativas

De hecho, los responsables de Epic Games han anunciado que, en breve, se podrán jugar programas completos desarrollados en Unity dentro de ‘Fortnite’. Con esto, la compañía también amplía sus posibilidades de transformar el título en un verdadero metaverso, del cual la experiencia de juego sería solo una parte. En el mismo sentido, los equipos que se apoyan en el motor gráfico competidor de Unreal tendrán la oportunidad de llegar a un público más amplio. Según Epic, su juego cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados en todo el mundo que están dispuestos a descubrir nuevas experiencias.

Unity incorpora Unreal a su plataforma comercial

El acuerdo también favorecerá el catálogo de Epic Games, que podrá integrar juegos desarrollados con Unreal Engine en la plataforma de contenido gestionada por Unity. Se espera que, con esto, los desarrolladores puedan acceder a más opciones para gestionar sus catálogos a nuevos proveedores de pago y a nuevas tiendas para PC, dispositivos móviles y navegadores web.

“Nos reunimos recientemente con Unity y nos dimos cuenta de que compartimos una visión común sobre la necesidad de apoyar plataformas digitales abiertas y justas”, dice Tim Sweeney, CEO de Epic Games. “Al igual que en los primeros días de internet, creemos que las empresas deben colaborar para construir el metaverso abierto de forma que sea interoperable y justo”, dice Sweeney. “Al colaborar con Unity, ayudamos a los desarrolladores a crear juegos divertidos, llegar a un público mayor y alcanzar el éxito”.

¿Cómo funcionará el soporte de Unity para Fortnite?

Las dos compañías afirman que será en 2026 cuando ampliarán la información relativa al acuerdo de asociación y de cómo funcionará para los desarrolladores. Sin embargo, Matt Bromberg, CEO de Unity, asegura estar muy ilusionado y cree que esto brindará más oportunidades tanto para los creadores de juegos como para el público en general.

Entre los detalles que deben definirse está qué tipo de juegos podrán implementarse en ‘Fortnite’ y qué especificaciones técnicas deberán cumplir. Además, es previsible que los desarrolladores estén interesados en conocer todos los detalles relativos al tipo de monetización que ofrecerá la nueva plataforma creada conjuntamente por ambas compañías. ¿Se avecina una nueva revolución en ‘Fortnite’? Dentro de poco tendremos la respuesta.