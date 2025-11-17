Los mods de ‘Minecraft’, vía libre para los ciberdelincuentes

Hablar sobre ‘Minecraft’ es sacar a la palestra uno de los videojuegos más populares del mundo y un entorno creativo utilizado por millones de jugadores, especialmente jóvenes. No obstante, esa misma libertad y la enorme actividad de su comunidad han convertido al juego en un espacio atractivo para los ciberdelincuentes. Desde ESET se advierte que los mods de ‘Minecraft’ –extensiones que amplían y modifican la experiencia– se han transformado en un vector frecuente para propagar malware, comprometer dispositivos y robar información sensible. Los mods, abreviatura de “modificaciones”, permiten añadir elementos como bloques, mecánicas o efectos adicionales.

Aunque son parte fundamental del atractivo del juego, representan un riesgo porque son desarrollados por terceros y pueden distribuirse desde fuentes poco confiables. Por ello, se han convertido en un método cada vez más habitual para ocultar malware dentro de archivos que parecen complementos legítimos. Tal y como señala Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, “los atacantes saben que la comunidad de ‘Minecraft’ es muy activa y confía en las mejoras creadas por otros usuarios”, lo que facilita que los delincuentes camuflen 'software' malicioso como mods atractivos. Una vez instalados, estos archivos pueden otorgar control total del dispositivo, robar contraseñas o incluso instalar 'ransomware'.

En los últimos meses se han registrado varios incidentes relevantes:

Más de 500 repositorios de GitHub distribuyeron infostealers dentro de supuestos mods.

Plataformas como Bukkit y CurseForge fueron utilizadas para propagar el infostealer Fractureiser.

Se detectaron campañas que camuflaban el stealer Lumma como cheats para Hamster Kombat.

Los ataques siguen un patrón común: el 'malware' se presenta como mod o cheat y, tras su instalación, ejecuta procesos en segundo plano, descarga nuevas cargas maliciosas o roba datos. Entre los principales tipos de malware que pueden disfrazarse de mods se incluyen:

Troyanos.

Infostealers.

Ransomware.

Criptomineros.

ESET recomienda adoptar medidas de prevención, como:

Descargar únicamente de fuentes confiables como CurseForge o Modrinth.

Verificar reputación del desarrollador y comentarios.

Desconfiar de archivos ejecutables o instaladores con permisos elevados.

Analizar los archivos con herramientas de seguridad.

Probar los mods en máquinas virtuales o sandbox.

Si un usuario instala un mod sospechoso, se aconseja:

Eliminar el archivo y sus carpetas.

Ejecutar un análisis antimalware.

Reinstalar Minecraft desde la web oficial.

Cambiar contraseñas críticas.

Buscar ayuda profesional ante anomalías.

Finalmente, ESET subraya la importancia del acompañamiento adulto en la educación digital. Como concluye Albors, “No se trata de prohibir, sino de enseñar a usar con criterio los recursos online”.