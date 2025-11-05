Todo lo que debes tener en cuenta si vas a jugar a 'Call of Duty: Black Ops 7' en PC

Activision ha publicado un nuevo tráiler de lanzamiento de 'Call of Duty: Black Ops 7', pero esta vez centrado en la versión para PC. El vídeo destaca momentos intensos de la campaña, así como fragmentos del modo multijugador y escenas cinemáticas que refuerzan el tono frenético y táctico de esta nueva entrega de la franquicia bélica que llegará el 14 de noviembre de 2025 (con precarga disponible el 10 de noviembre para la versión digital). La precarga incluirá la campaña cooperativa, el modo multijugador y el clásico modo zombis.

Versión para PC y tecnología de vanguardia

Desarrollada conjuntamente por Beenox y Treyarch, la versión para PC promete ser la más completa y personalizable de la franquicia. Según destacan ambos estudios, el juego cuenta con más de 800 opciones de configuración entre gráficos, jugabilidad, interfaz y dispositivos de entrada. Además, ofrece compatibilidad con DLSS/FSR y otras tecnologías de reescalado y generación de fotogramas.

Call of Duty: Black Ops 7 - Launch Trailer

Entre los principales aspectos técnicos, admite resoluciones 1080p, 1440p y 4K, así como monitores ultraanchos, además de una herramienta de evaluación comparativa integrada. RICOCHET Anti-Cheat requiere TPM 2.0 y Arranque seguro.

¿Cuáles son los requisitos de sistema completos de CoD: Black Ops 7?

A pesar de toda la tecnología que implica, ‘Black Ops 7’ promete funcionar bien incluso en ordenadores relativamente poco potentes. A continuación, puedes consultar los requisitos:

Requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits

Procesador: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 470, Nvidia GeForce GTX 970/1060 o Intel Arc A580

Memoria de vídeo (VRAM): 3 GB

Almacenamiento: 116 GB de espacio libre en SSD

Requisitos de 'Call of Duty: Black Ops 7'. / /

Requisitos recomendados (preajuste alto, 60 FPS):

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits (con las últimas actualizaciones)

Procesador: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060 o Intel Arc A580

Memoria de vídeo (VRAM): 8 GB

Almacenamiento: 116 GB de espacio libre en SSD

Requisitos competición/Ultra (resolución 4K):

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits

Procesador: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K

RAM: 16 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 7900 XT o Nvidia GeForce RTX 4080/5070

Memoria de vídeo (VRAM): 16 GB

Almacenamiento: 116 GB de espacio libre en SSD

Call of Duty: Black Ops 7 - The Replacer

Lanzamiento global

Según parece, el juego funciona sin problemas en la mayoría de las consolas portátiles Windows (excepto en Steam Deck), con optimizaciones para mejorar la legibilidad del texto y reducir el consumo de energía para prolongar la duración de la batería. En todo caso, ‘Call of Duty: Black Ops 7’ se lanzará en todo el mundo el 14 de noviembre de 2025 para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.