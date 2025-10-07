Valorant Champions 2025: Fnatic roza el título en París, pero es NRG el que levanta el trofeo

Fnatic roza el título en la capital francesa en una final que logró mantener en vilo a todo el pabellón. NRG salió campeón del Valorant Champions 2025 tras un duelo a cinco mapas con vaivén constante que se recordará por la remontada europea en el tercer juego. Para la escena española queda el buen seguimiento del torneo pese a la eliminación previa de Team Heretics y GIANTX, y la certeza de que el nivel en EMEA sigue a la altura de cualquier candidato.

Cómo arrancó el fin de semana en París

El fin de semana arrancó con un choque que muchos veían como final anticipada. NRG y Fnatic se midieron en la final del cuadro superior y el conjunto norteamericano impuso su ritmo con un 2 a 0 que envió a los europeos a remar por la parte baja. En la otra orilla, DRX ganó con autoridad a Paper Rex en la semifinal del cuadro inferior, resultado que preparó un cruce de alto voltaje. Fnatic firmó entonces una serie muy solemne 3 a 1 ante DRX, y se ganó el derecho a la revancha dominical.

La gran final comenzó con un golpe de realidad para el bloque europeo. NRG gobernó Corrode por 13 a 3 y administró Lotus por 13 a 6, con brawk y s0m acertados en los duelos iniciales y en la gestión de las ventajas. El 2 a 0 dibujaba un panorama complicado, pero el tercer mapa cambió el aire de la noche. Abyss parecía perdido con un 1 a 11 en contra y, sin embargo, Fnatic encadenó ronda tras ronda hasta completar un 15 a 13 que encendió a la grada. Kaajak y Chronicle llevaron la batuta con solvencia en los momentos más delicados y devolvieron la serie al punto de partida.

Con la inercia a favor

Fnatic se adjudicó Ascent por 13 a 8 y forzó el quinto, pero la ilusión de la gesta chocó con la respuesta de NRG en Sunset. Ethan sostuvo a los suyos con regularidad durante todo el mapa y mada apareció en varias acciones determinantes para cerrar el 13 a 5. La balanza quedó sellada con un 3 a 2 que convirtió a NRG en campeón del mundo. El premio individual se lo llevó brawk, elegido MVP tras liderar los principales apartados estadísticos del torneo.

El desenlace deja algunas interpretaciones

Fnatic se marcha con la cabeza alta después de competir de tú a tú y regalar una remontada para guardar en la hemeroteca del año. NRG, por su parte, exhibió madurez en los cierres y una gestión impecable de las pausas y la economía cuando más quema. La brecha entre regiones se estrecha cada temporada y París lo dejó claro con la solidez de América, la resistencia de EMEA y el empuje de Asia. Una Champions grande de principio a fin y una final a la altura de cualquier espectáculo de masas.