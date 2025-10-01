Así rinden Trust Ferro Hyperscroll y GXTrust Xyra TKL en trabajo y juego

¡Prepárate, PC Master Race! En serio, ¿quién no ha soñado con tener un teclado y ratón digno de una leyenda del píxel interactivo? Pues estás en el sitio correcto, porque hemos podido revisar durante un tiempo razonable dos periféricos que cumplen con muchos de los requisitos necesarios para llevarte a otro nivel. Uno se centra en la productividad y el otro deja poso de producto gaming sin volverse demasiado barroco. En realidad, se trata de una pareja polivalente y bastante apañada para renovar cualquier setup con seguridad y sin gastar más de lo necesario.

Ferro Hyperscroll

Primero, el ratón Ferro Hyperscroll de Trust. La rueda metálica con hyperscroll y función de inclinación permite recorrer páginas a toda velocidad y moverse en horizontal sin ningún esfuerzo. Dispone de un sensor óptico con ajustes entre 1000 y 3200 DPI, así que podrás ajustar la velocidad del cursor según necesites. Además, admite conexión con hasta tres equipos a la vez mediante un receptor USB de 2,4 GHz y dos canales Bluetooth, con un botón para saltar de un dispositivo a otro sin perder el hilo.

Todo funciona sin cables y con una autonomía que llega hasta los 19 meses según la marca; aún no lo hemos confirmado, aunque sí hemos comprobado sus clics silenciosos, los dos botones laterales para avanzar y retroceder y el cuerpo, que utiliza un 85 por ciento de plásticos reciclados. Un ratón pensado para trabajar con portátil, sobremesa y quizá una tablet, que busca reducir la presencia de los molestos cables. Todo esto por un precio oficial inferior a los 30 euros.

Xyra TKL

Cambiamos mínimamente de tercio con el teclado Xyra TKL. Aquí puedes esperar personalización de verdad. El sistema intercambiable en caliente acepta interruptores de 3 o 5 pines, así que puedes montar tu combinación deseada sin soldar. De serie llegan los LEOBOG Seiya lineales de 5 pines con una durabilidad probada de hasta 60 millones de pulsaciones.

El chasis emplea un montaje con juntas de goma que aporta tacto suave y sonido amortiguado, pensado para sesiones largas sin castigar las manos ni los oídos del vecino. La iluminación RGB cubre 16,8 millones de colores y el software permite ajustar efectos y programar funciones según el juego o la tarea. Trae además 12 teclas Fn para controlar multimedia y atajos habituales, un cable enrollado USB A a USB C desmontable y una herramienta 2 en 1 para extraer teclas e interruptores. El precio oficial se queda en menos de 90 euros.

Buen tándem para el día a día

El combo funciona bien y precisamente lo hace por su polivalencia. El Ferro Hyperscroll igual te sirve para jugar con precisión que te resuelve el día de trabajo. El Xyra pone el toque mecánico con formato compacto y opciones para dejarlo a tu gusto desde el minuto uno. De modo que, si estás pensando en renovar alguna parte de tus periféricos, esta pareja tiene precios razonables y disponibilidad inmediata. Pones orden, recoges cables, eliges tu perfil de color y que el ordenador trabaje contigo y no al revés.