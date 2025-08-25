Lanzamientos de videojuegos de la semana: llegó la hora de las nuevas versiones de Gears of War y Metal Gear Solid: Snake Eater

Comienza otra semana y, como es tradición, aquí estamos con la lista de juegos que se lanzarán entre el 25 y el 29 de agosto de 2025. Nuevos títulos que llegan a Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los nombres más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El estreno más relevante de los próximos días recae en la llegada de ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’, una revisión del clásico desarrollado con Unreal Engine que llega el 28 de agosto a PS5, Xbox Series y PC. Otro de los nombres a tener en cuenta es ‘Gears of War: Reloaded’, que se lanza el 26 de agosto en Xbox Series, PS5, PC, y Game Pass.

También se publican otros proyectos tan atractivos como ‘Helldivers 2’, ‘Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral’, o ‘Story of Seasons: Grand Bazaar’, entre otros. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

25 de agosto

'Pizza Bandit' (PC)

'Beyond the Map' (PC)

26 de agosto

'Helldivers 2' (Xbox Series)

'Space Adventure Cobra The Awakening' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Quartet' (PC)

'Gears of War: Reloaded' (PS5, Xbox Series, PC)

Con 'Gears of War: Reloaded' regresa una de las franquicias más representativas del género de disparos en tercera persona. Se trata de un relanzamiento del primer título de la serie, publicado originalmente en 2006 para Xbox 360 y PC, ahora con gráficos modernizados, controles optimizados y soporte para tecnologías actuales. Además, por primera vez, la franquicia desembarca en PlayStation, además de estar disponible en Xbox Series X|S y PC.

El punto de partida de la historia se mantiene inalterable en el inicio de la guerra contra los Locust, que sentó las bases de toda la argumentación posterior. Esta edición no añade contenido inédito, salvo el multijugador multiplataforma, pero los jugadores que ya posean 'Gears of War: Definitive Edition' podrán actualizar gratuitamente a esta nueva versión, mientras que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate lo tendrán disponible desde el día uno en Xbox Series y PC.

27 de agosto

'Story of Seasons: Grand Bazaar' (PC, Switch, Switch 2)

'Starlight Re:Volver' (PC)

'Whisper of the House' (PC)

'Pixel Starships 2' (PC)

28 de agosto

'Destiny: Rising' (Mobile)

'Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral' (Switch 2)

'The Knightling' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Super Robot Wars Y' (PS5, Switch, PC)

'Garten of Banban 8: Anti Devil' (PC)

'The Knightling' (PC)

'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater' (PS5, Xbox Series, PC)

Konami resucita uno de sus títulos más emblemáticos con 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater', un remake completo de ‘Metal Gear Solid 3’, lanzado originalmente en 2004. Desarrollado por Virtuos Games, el proyecto pretende rendir homenaje a la obra de Hideo Kojima al tiempo que actualiza su jugabilidad para adaptarla a los estándares reinantes.

Este remake conserva la esencia narrativa del original, centrada en los orígenes de Big Boss, pero incorpora mejoras técnicas, visuales y mecánicas que lo acercan a una nueva generación de jugadores. Tras años de inactividad en la franquicia principal (con la última entrega numerada en 2015), Konami pretende reintroducir la serie con una de sus entregas más influyentes.

29 de agosto

'Lost Soul Aside' (PS5, PC)

'SHINOBI: Art of Vengeance' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

¿Cuál de los lanzamientos te llama más la atención esta semana? Aunque el calendario estival sigue siendo más tranquilo estos días parece desperezarse de cara al comienzo de septiembre. No obstante, siempre hay algo llamativo que merece una oportunidad de ser jugado. La próxima semana volveremos con más novedades y propuestas para seguir disfrutando del verano con el mando en la mano.