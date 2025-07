Lanzamientos de videojuegos de la semana: del regreso de 'Tony Hawk’s Pro Skater' al minimalismo de 'Islanders: New Shores'

Comienza otra semana y hemos preparado la lista de títulos que se lanzarán entre el 7 y el 11 de julio. Durante los próximos días aterrizan en Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC, varios títulos que combinan propuestas conocidas con otras menos mediáticas, pero igual de interesantes. El plato fuerte de esta semana es la llegada de ‘Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4’. Se lanzará el 11 de julio para PlayStation, Xbox y Nintendo, además de PC. Estará disponible desde su lanzamiento en el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Entre el resto de los nombres que llegarán también destacan ‘Patapon 1 + 2 Replay’, ‘EA Sports College Football 26’ e ‘Islanders: New Shores’, entre muchos otros. Consulta la lista completa de juegos lanzados esta semana y las plataformas en las que estarán disponibles a continuación.

8 de Julio

‘Backyard Baseball 01’ (PC)

‘Somber Echoes’ (PS5, Xbox Series)

‘Missile Command Delta’ (PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch)

Una de las sagas más queridas de Atari regresa con una propuesta que mantiene su identidad clásica y aporta una buena dosis de acción directa. En este sentido, ‘Missile Command Delta’ apuesta por un ritmo constante en el que proteger ciudades del asalto de misiles se convierte en una obsesión, añadiendo mecánicas renovadas y un apartado visual actualizado, pero sin perder ese aire retro.

10 de Julio

‘EA Sports College Football 26’ (PS5, Xbox Series)

‘Everdeep Aurora’ (PC, Switch)

‘Mycopunk’ (PC)

‘Every Day We Fight’ (PC)

‘Ground of Aces’ (PC)

‘Islanders: New Shores’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Ahora nos fijamos en un juego independiente de Coat Sink que basa su propuesta en mecánicas de construcción y creatividad. A través de un formato de corte netamente minimalista, ‘Islanders: New Shores’ nos invita a colocar edificios y expandir pequeñas islas, con una atmósfera tranquila y un apartado visual que transmite calma. Sin presión por conseguir objetivos complejos, el juego premia la experimentación y la planificación a pequeña escala.

11 de Julio

‘Patapon 1 + 2 Replay’ (PS5, PC, Switch)

‘Crisis in the Kremlin: The Cold War’ (PC)

‘STRIDEN’ (PC)

‘Brickadia’ (PC)

‘Block Factory’ (PC)

‘Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4’ (PS4, PS5, Xbox, Switch, Switch 2, PC)

Vuelve uno de los nombres más reconocibles del skate digital. ‘Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4’ recupera dos entregas fundamentales de la franquicia, con gráficos actualizados y controles refinados. Los recorridos clásicos y las acrobacias siguen siendo su gran reclamo, esta vez acompañados de mejoras en el multijugador y más opciones de personalización.

El verano sigue marcando el calendario

¿Qué te parecen los juegos que se estrenan esta semana? ¿Piensas jugar alguno? Como puedes comprobar, en verano los lanzamientos son menos numerosos, pero igual de potentes. Nos leemos la semana que viene con más estrenos y alguna que otra sorpresa.

