'Valorant' celebra cinco años de disparos, leyendas y momentazos en España

Cinco años. Se dice pronto, pero en el universo de 'Valorant' es media vida repleta de 'clutchs', remontadas imposibles, agentes con mucha personalidad y… por qué no, alguna que otra polémica en el chat. En las oficinas de Riot Games lo han querido celebrar por todo lo alto lanzando 'Why We Fight', una cinemática que nos pone la piel de gallina acompañado con la música de Qing Madi y el tema 'EGO' como banda sonora.

Ojo, que no es solo un vídeo. La pieza bucea en los orígenes del First Light, aquel evento que dio forma a la Tierra Alfa y todo el universo de la obra tal como lo conocemos. La cinemática nos presenta a Mary Ade, la hermana de Phoenix y primer personaje no jugable del formato. Un punto de inflexión interesante que conecta aún más con el lore y que seguro traerá cola en próximos eventos narrativos.

Cinco años, cinco recuerdos para la historia

Riot no ha dejado pasar la ocasión para repasar los momentazos de 'Valorant' en España. Recordamos el estreno de la beta en 2020 con Ibai, Rubius, Agüero, Griezmann y Broncano armando el lío, el subcampeonato mundial de Team Heretics, la cita histórica del Masters Madrid, el 'showmatch' entre Mixwell y Pereira y alguna que otra locura más. Hay una infografía oficial recopilando estos hitos que puedes ver completa en la web de Riot.

Un 'shooter' que no se baja del podio

Desde su lanzamiento el 2 de junio de 2020, el 'shooter' táctico de Riot no ha parado de crecer hasta consolidarse como uno de los grandes. Más de 35 millones de usuarios activos al mes dan fe de que no es una moda pasajera. Hay memes, streams, cosplays y una comunidad que no deja de inventar.

A nivel de premios se ha llevado de todo: Mejor juego competitivo en The Game Awards en 2022 y 2023, Mejor juego en streaming en los Golden Joystick Awards 2023, Esports GOTY en los Esports Awards 2024 y hasta el premio a la mejor cobertura por la Gran Final de Valorant Champions 2024 en los Sports Emmy Awards de este año. ¿La audiencia? de récord. Solo la final en Seúl reunió a 9,1 millones de espectadores simultáneos y sumó más de 44 millones de usuarios únicos. Palabras mayores incluso para un eSport.

Valorant – Por eso luchamos

Consolas, móviles y más allá

Su futuro apunta a todos los frentes. En 2024 dio el salto a consolas, convirtiéndose en el primer título competitivo de la casa en hacerlo. Pero aún hay más, puesto que el formato llega a móviles, con China como primer país en recibirlo y el prerregistro ya abierto. Cuando decimos que quieren que nadie se quede sin jugar es literal, y Riot no afloja con más contenido, más torneos y una escena profesional que no deja de evolucionar. Habrá ‘Valorant’ para rato, y seguro que en España seguiremos sumando jugadas, memes y momentazos para el recuerdo.