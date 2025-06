Se acerca el lanzamiento de Nintendo Switch 2 y como era de esperar, eso significa que llegarán un montón de juegos al catálogo de la factoría japonesa. La nueva consola mantiene un diseño continuista y portátil, pero incorpora soluciones técnicas de vanguardia, como pantalla OLED de mayor tamaño y resolución, soporte para 4K en modo sobremesa, almacenamiento interno ampliado, compatibilidad y un chip gráfico mucho más potente.

Además, los juegos desarrollados para Switch 2 prometen funciones pensadas para aprovechar el hardware, algo que también se aplica en parte del catálogo anterior. Destaca la posibilidad de aplicar mejoras visuales y de rendimiento en juegos ya publicados, tiempos de carga más breves y la función “Game Share”, que permitirá compartir partidas y contenido entre diferentes consolas de la familia.

Actualmente hay más de 20 títulos confirmados para el estreno previsto para el 5 de junio de 2025. La lista incluye propuestas como 'Bravely Default Flying Fairy HD Remaster', 'Mario Kart World', 'Split Fiction', 'Cyberpunk 2077 Ultimate Edition', 'Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition' y 'Hogwarts Legacy', entre otros.

Estos son los juegos que acompañarán a Nintendo Switch 2 en su lanzamiento europeo. / Elsotanoperdido

Aquí tienes la alineación de lanzamiento de Switch 2:

'Arcade Archives 2 Ridge Racer'

'Bravely Default Flying Fairy HD Remaster'

'Sid Meier's Civilization VII'

'Cyberpunk 2077 Ultimate Edition'

'Deltarune Capitolo 3 e Capitolo 4'

'Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition'

'Puyo Puyo Tetris 2S'

'Rune Factory Guardians of Azuma'

'Sonic X Shadow Generations'

'Split Fiction'

'Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition'

'Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars'

'Survival Kids'

'Yakuza 0 Director's Cut'

'Fast Fusion'

'Fortnite'

'Hitman World of Assassination Signature Edition'

'Hogwarts Legacy'

'Kunitsu-Gami Path of the Goddess'

'The Legend of Zelda Breath of the Wild Switch 2 Edition'

'The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Switch 2 Edition'

'Mario Kart World'

Mario Kart World – Tráiler

Todavía faltan algunos anuncios importantes

Estos son los juegos que estarán disponibles el 5 de junio junto a la consola. Además, otros títulos first y third party llegarán a lo largo del verano, empezando por 'Donkey Kong Bananza', que se espera para mediados de julio. No obstante, es probable que durante el Summer Game Fest, a principios de junio, se revelen más novedades y fechas de lanzamiento para otros títulos con destino a la sucesora de Switch.