PS Plus junio 2025: estos son los juegos mensuales y las incorporaciones a los modelos Extra y Premium

Junio llega con sorpresas para los suscriptores de PS Plus, puesto que esta vez no son tres, sino cuatro los títulos que se incorporan a la modalidad Essential, incluyendo nombres tan potentes como ‘NBA 2K25’ y la nueva versión de ‘Alone in the Dark’. Pero las novedades no acaban ahí. Sony ha adelantado también algunos de los juegos que se suman al catálogo Extra y al de clásicos para los suscriptores Premium. Además, ya se puede acceder a ‘Destiny 2: La Forma Final’, que está disponible como parte de la promoción especial de Days of Play.

Juegos mensuales disponibles a partir del 3 de junio

Los tres juegos principales que estarán disponibles desde el 3 de junio para PS4 y PS5 son:

‘NBA 2K25’ - PS4, PS5

‘Alone in the Dark’ (Remake) - PS5

‘Bomb Rush Cyberfunk’ - PS4, PS5

Entre ellos, ‘NBA 2K25’ aprovecha la tecnología Pro Play, que replica con precisión los movimientos de los jugadores reales para dar más credibilidad a los partidos virtuales. Incluye modos como Mi Carrera, Eras (con momentos históricos del baloncesto) y Mi Equipo, donde competirás con otros jugadores formando tu propio grupo de estrellas.

Por su parte, ‘Alone in the Dark’ nos lleva de nuevo a Villa Derceto en una reinterpretación del clásico de terror con Jodie Comer y David Harbour como protagonistas. La historia cambia según el personaje elegido, lo que anima a rejugarla desde diferentes perspectivas. Finalmente, ‘Bomb Rush Cyberfunk’ propone una mezcla urbana de grafitis, skate y BMX en los cinco distritos de una colorida Nueva Amsterdam.

Juegos para Extra y Premium

Aunque el anuncio completo del catálogo de junio llegará más adelante, Sony ya ha revelado algunas incorporaciones destacadas a los catálogos Extra y Premium:

‘Another Crab's Treasure’ – PS5 – disponible el 29 de mayo

‘Skull and Bones’ – PS5 – disponible el 2 de junio

‘Destiny 2: Colección de Legado’ – PS4, PS5 – disponible el 4 de junio

‘Grand Theft Auto III’ – PS4, PS5 – disponible el 10 de junio

En cuanto al Catálogo de Clásicos, reservado para usuarios de PlayStation Plus Premium, se suman el 5 de junio:

‘Myst’ – PS4, PS5

‘Riven’ – PS4, PS5

Nuevas pruebas de juego

Por último, desde el 28 de mayo, los miembros Premium también pueden acceder a las pruebas anticipadas de estos dos títulos:

‘Kingdom Come: Deliverance II’ – PS5

‘Civilization 7’ – PS4, PS5