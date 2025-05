Entre tantos juegos cargados de tensión, siempre son bienvenidas unas dosis de picardía y humor irreverente sin pretensiones. Esto es precisamente lo que propone ‘Deliver At All Costs’, un juego distribuido por Konami y desarrollado por el estudio sueco Far Out Games que hemos probado en PC, pero que también puedes encontrar para PS5 y Xbox Series. Su propuesta claramente se percibe como una sátira de la sociedad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial aderezada con un particular estilo jugable, que mezcla una física descontrolada con situaciones absurdas y una trama conspirativa entretenida.

Una mezcla descontrolada

Para comenzar, es inevitable hacer comparaciones rápidas del tipo ¿‘Crazy Taxi’ combinado con ‘Goat Simulator’ y reminiscencias de ‘GTA’? Quizás algo así, aunque aquí conducimos coches destartalados que saltan desde rampas improvisadas, arrasando todo a nuestro alrededor en un teatro de operaciones que recuerda a las películas clásicas de los años 50. Tras completar las primeras entregas por la ciudad, ya se deja claro que hay un mensaje implícito bajo su aparente desorden. Es un juego que utiliza la ironía para criticar la cultura de posguerra, un aspecto que va tomando forma y fuerza a medida que avanza la trama.

En 'Deliver At All Costs' todo confluye en una historia concreta, incluido tanto sus misiones como las mercancías que nos incitan a transportar. Olvídate de entregas de cartas o postales, aquí transportamos objetos que nadie en su sano juicio metería en un vehículo y que van desde enormes peces vivos hasta explosivos a punto de estallar. Winston Green, nuestro malhumorado protagonista, realizará estas tareas imposibles sin preguntar demasiado y esto funciona genial, especialmente porque puede destruir todo a su paso.

Deliver At All Costs es divertido, ágil y, sobre todo, consciente de su propia naturaleza sencilla y satírica. / Elsotanoperdido

Si rozas el muro aparcando se viene abajo

El juego presenta un mundo intencionalmente frágil, donde cualquier roce del parachoques es capaz de derribar una pared entera. Ese sistema de crear descontrol en cada calle o avenida forma parte de su innegable encanto. Es cierto que sus gráficos no son especialmente generosos, pero es algo que no importa demasiado. En este aspecto, la dirección artística se apoya en el entorno con sus casas coloridas, coches clásicos y educados ciudadanos que reaccionan tranquilamente ante cualquier desastre. Pero, aunque el juego no priorice la potencia gráfica, sí que se aprecia cierta atención al detalle patente en anuncios radiofónicos, conversaciones de personajes e incluso en la arquitectura de la ciudad, que en conjunto contribuye a crear una atmósfera estilizada y divertida. La banda sonora, con música surf rock y jingles retro, complementa perfectamente su caricaturesca estética.

Una comedia en tres actos

La estructura del juego es simple y se divide en tres actos. En cada uno se presentan nuevas regiones, personajes y más secuencias que enriquecen la historia de Winston y de la empresa para la que trabaja. Poco a poco, los giros se irán sucediendo, pero sin complicarse demasiado. Precisamente este equilibrio entre jugabilidad absurda y trama criminal funciona sorprendentemente bien. Hay un aire noir mezclado con teorías conspirativas y experimentos secretos que suscitan un interés genuino, todo barnizado de un humor sarcástico, especialmente visible cuando abordamos conceptos como los valores familiares, casualmente justo antes de atropellar a alguien y dejarlo postrado en la calle.

Sin embargo, no todo funciona perfectamente. El sistema de misiones es objetivamente repetitivo, especialmente transportando cargas similares una y otra vez. Por suerte, el programa permite suficiente libertad para crear rutas alternativas o probar diferentes estilos. Esto suaviza la sensación de reiteración y anima a probar distintas maneras de completar los recorridos.

Las escenas cinemáticas también tienen margen de mejora. Algunas se valen de ilustraciones estáticas con diálogos bien ejecutados, similares a los cómics interactivos, mientras otras lo intentan con un fallido estilo más cinematográfico, pero terminan representando animaciones que parecen generadas con tecnologías anteriores y esto sí resta un poco de encanto al conjunto.

Conclusiones

'Deliver At All Costs' propone una experiencia que seguramente no sea del agrado de todos los jugadores, pero cumple con lo que promete. Es un juego con personalidad propia, carismático, lleno de humor y situaciones que invitan constantemente a esbozar una sonrisa. Una anarquía encubierta de humor absurdo que recuerda fugazmente a ‘GTA’, aunque más desenfadado e infinitamente menos pretencioso.

Deliver At All Costs - Launch Trailer

En definitiva, es un juego con muchas posibilidades para ofrecerte horas de diversión sembrando el caos (y entregando paquetes, claro) en su colorido mundo abierto. Tiene defectos menores, pero nada que termine por afectar la experiencia general. Es divertido, ágil y, sobre todo, consciente de su propia naturaleza sencilla y satírica.