LEC Semana 6: KOI convence, GIANTX resiste y Heretics se lo juega todo

La LEC 2025 vuelve a Berlín tras su paso por Madrid, pero los equipos españoles siguen siendo protagonistas y no es solo porque estén metidos en la pelea. También existen tienen cuentas pendientes, rivales directos y una última jornada que anticipa tensión, nervios y acciones decisivas. Spoiler: ninguno está fuera, pero tampoco hay nada garantizado.

KOI sigue con el modo competitivo activado

Si la victoria ante FNATIC en Madrid sirvió para encender motores, la de esta semana frente a SK Gaming ha servido para confirmar que los de Movistar están más enchufados que nunca. Con un juego sólido, serio y sin florituras, el equipo arrasó a SK en una partida donde todos respondieron, del primero al último. No hizo falta una locura individual ni una jugada viral, lo que hubo fue control, coordinación y cabeza fría.

Con esta victoria, KOI se asienta en la tercera posición de la tabla y sigue en la pelea por entrar en el cuadro superior de los playoffs. Están ganando y convenciendo, algo que a estas alturas del split, vale oro.

LEC Semana 6. / .

GIANTX a pulmón

Después de un arranque algo irregular, GIANTX ha encontrado algo parecido a la calma. Esta semana firmaron un 2-0 contra Team BDS en una serie igualada, con teamfights largas y decisiones ajustadas que acabaron cayendo de su lado. No fue brillante, pero fue eficaz y ahora mismo, eso es lo que cuenta.

¿El problema? Que siguen fuera de playoffs por ahora. La buena noticia es que su destino depende solo de ellos y si ganan a Heretics en la última jornada, estarán dentro. En caso contrario, habrá que sacar la calculadora.

Una derrota dolorosa para Heretics

A Heretics le tocó bailar con FNATIC, y la cosa no salió bien. El marcador fue claro y la partida aún más. El conjunto británico impuso su ritmo desde el minuto uno, y aunque se intentó, no hubo forma de frenar la sangría. Una derrota dura, sí, pero no definitiva.

Porque, aunque hayan caído esta semana, los herejes aún están en posición favorable y dependen de sí mismos para mantenerse entre los seis primeros. Si ganan a GIANTX, aseguran su pase. Si pierden, aún tendrían una pequeña oportunidad, pero necesitarán que los astros se alineen.

París decidirá el destino

Con el split de primavera llegando a su fin, todo se decidirá en una última jornada dividida entre París y Berlín. Equipos como Team Vitality, SK Gaming o G2 también tienen mucho en juego, pero aquí miramos a casa. El duelo GIANTX vs Heretics será un cara a cara directo por los playoffs, y KOI buscará consolidar su puesto ante un Rogue que ya está fuera de la pelea.

Hay que apuntar que las entradas para los Summer Finals de septiembre en Madrid ya están en preventa, pero antes toca asegurar que algún equipo español llegue con opciones a la gran cita, aunque antes, habrá que rendir al máximo este fin de semana.

Calendario de enfrentamientos clave (última jornada)

G2 vs SK Gaming – 10/05, 17:00

Karmine Corp vs Team Vitality – 10/05, 20:00

Team Vitality vs SK Gaming – 11/05, 17:00

Karmine Corp vs G2 – 11/05, 20:00

Team Heretics vs GIANTX – 12/05, 17:00

Movistar KOI vs Rogue –12/05, 19:00

Como siempre, en este punto no está de más recordar que todos los partidos se pueden seguir en castellano a través del canal oficial de LVP en Twitch.