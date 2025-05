Si tienes esta videoconsola en tu casa estás de enhorabuena: "Eres millonario"

Lo retro está de moda. Lo vintage se ha apoderado de mercadillos, tiendas y negocios en todas las ciudades del mundo. Objetos, videoconsolas, ropa que durante un tiempo nadie daba un duro por ellos y ahora se han revalorizado en tiempo récord. Mucha gente no sabe que tiene guardado en un cajón o en un armario una joya que podría revender a algún coleccionista por un alto precio.

Un mando de una conocida videoconsola. / EP

El mundo de los videojuegos también vive una segunda juventud. Las primeras videoconsolas se han convertido en un objeto muy cotizado e incluso las compañías se han atrevido a dar una nueva vida a algunas consolas y juegos que no estaban de moda desde hace algunas décadas. El interés en lo retro no solo viene de los jugadores nostálgicos, sino también de nuevas generaciones que quieren experimentar los juegos que marcaron la historia del gaming.

Las consolas que están viviendo una segunda juventud son la NES, la Super Nintendo, la Sega Genesis, la Nintendo 64, GameBoy o la PlayStation 1. Las tiendas de videojuegos pagan una gran cantidad de dinero para todas aquellas personas que guarden en buen estado de conservación un ejemplar. Y en el caso de los juegos, los más solicitados son el Tetris, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Final Fantasy VII, Super Mario 64 o el Pokémon Rojo y Azul.

"Vuelven a subir de precio"

Los videojuegos y las videoconsolas retro también han llegado a redes sociales. Allí, los expertos en la materia recomiendan qué comprar, cuándo hacerlo y los precios. Uno de los creadores de contenido más famosos en España es Chustkt que se ha hecho viral con sus declaraciones acerca de poseer una videoconsola muy común hace unos años en 2025: "Eres millonario".

Como mucha gente, el experto vigila a diario los distintos portales de segunda mano para controlar los precios de los productos retro y elegir el mejor momento para adquirirlos. "Vuelven a subir de precio las PSP, da igual cual sea el modelo. Están subiendo como la espuma. Se siguen comprando, si tienes una de estas véndela si no la vas a usar", afirma Chustkt que ha visto consolas a más de 110 euros en páginas como CEX o Cashconverters.