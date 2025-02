Magic The Gathering: Aetherdrift, fantasía, magia y carreras por el multiverso

Wizards of the Coast ha pisado el acelerador, y en esta ocasión de forma literal: llega 'Aetherdrift', la nueva colección de ‘Magic: The Gathering’ que promete un gran espectáculo de velocidad y magia, donde las carreras se cruzan con los planos del multiverso para ofrecer una experiencia única y trepidante. Aunque no estará disponible hasta el próximo 14 de febrero, a continuación, os vamos a dar un adelanto de lo que nos espera.

A nadie le cabe duda que Wizards of the Coast vive un momento dulce con su franquicia más famosa, y por este motivo se puede permitir el lujo de probar temáticas que se salen de lo convencional; antaño hemos visto mucho crossover de distinta índole, pero esta es la primera que se centra en algo tan concreto como las carreras.

Las carreras llegan a Magic con Aetherdrift

En 'Aetherdrift' podremos vivir el Gran Premio de Ghirapur, una carrera a través de tres planos de existencia en la que tendremos que competir por un premio sin precedentes: la Chispa de Éter. Para ello nos pondremos en la piel de la famosa Planeswalker Chandra Nalaar, con la que deberemos atravesar los planos de Amonkhet, Muraganda y Avishkar compitiendo con otros corredores llegados de todo el multiverso. El objetivo, además de vencer en la carrera, también incluye la propia supervivencia.

Magic The Gathering. / .

Este Gran Premio nos pone al volante de uno de los diez equipos de carreras distintos, cada uno de los cuales tiene su propia estrategia para intentar alzarse con la victoria. Precisamente esta es la base de las nuevas mecánicas, donde cada uno de los equipos se ve representado por una combinación de colores de maná (blanco, negro, azul, verde y rojo) que lo hace único.

Según Miguel López (Worldbuilding Design Lead), Sarah Wassell (directora artística) y Roay Graham (Story Lead), en Wizards llevaban más de una década con la idea de crear una colección de este estilo. Fue la idea de los viajes a través de los múltiples planos la que finalmente permitió que se hiciera realidad, con influencia por supuesto de películas y series como ‘The Fast and the Furious’. En este sentido, ‘Aetherdrift’ cuenta con nada menos que 291 cartas y su arte es muy llamativo, dotado con un toque modernista muy al estilo de las carreras y la ciencia-ficción.

Las nuevas mecánicas

Con esta nueva colección llegan también nuevas mecánicas para dotarla de la velocidad para la que ha sido concebida. Aparentemente, estas insuflan un poco de aire fresco a las partidas, haciéndolas más ágiles: por ejemplo, Velocidad y ¡Enciende el motor! son dos de las mecánicas asociadas para ofrecer la sensación de empleo de marchas, igual que los coches de carreras. Por su parte, Agotar es el “óxido nitroso” del juego, una mecánica bastante poderosa que nos puede ayudar a ganar la carrera si se utiliza en el momento adecuado.

Magic The Gathering. / .

Velocidad y cartas

Con ‘Aetherdrift’ las partidas de Magic prometen un nivel inaudito de adrenalina. En esta carrera por el multiverso se añade un toque diferente a la historia con el que soñar e imaginar mientras juegas, además de representar un entorno más fresco para crear partidas rápidas y vertiginosas. La colección incorpora cartas con arte y mecánicas que le aportan velocidad a las partidas y, en este sentido, Wizards ha acertado de lleno con la combinación de estas dos temáticas (magia y carreras) que no parecían demasiado compatibles entre sí.

En general es una colección divertida, y aunque quizá no sea la mejor para iniciarse, porque las mecánicas son poco avanzadas, estamos seguros que será del agrado de los jugadores más solventes, que echaban de menos un nivel superior de velocidad e intensidad en sus partidas. No está de más apuntar que ‘Magic: The Gathering: Aetherdrift estará disponible a partir del 14 de febrero.

Aetherdrift - Magic: The Gathering