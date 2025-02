Kingdom Come Deliverance 2: Política, guerra y toma de decisiones que llevan la experiencia medieval a nuevas alturas

Hace siete años, ‘Kingdom Come Deliverance’ hizo su aparición con la promesa de ofrecer una experiencia única, un acercamiento realista a la Europa medieval que se destacaba por su complejidad y una desafiante aproximación a los juegos de rol. Desarrollado por Warhorse Studios, el conjunto mostró un potencial impresionante, aunque se topó con algunas limitaciones técnicas y de diseño. A pesar de estos problemas creció rápidamente en popularidad. Ahora, con la secuela, ese potencial se manifiesta de manera más clara y definida, como invitación a viajar hasta un mundo de política, traiciones y guerra, donde cada acción tiene consecuencias reales.

El regreso de Henry

La historia de Henry continúa en una Bohemia marcada por la guerra y la inestabilidad. A medida que el protagonista recorre territorio, se enfrenta a la dura tarea de asegurar alianzas y hacer avanzar su leal causa, mientras se ve atrapado en una red de engaños, intriga y negociaciones. En esta secuela, Warhorse Studios ha mejorado la estructura de misiones, haciéndolas más abiertas y permitiendo a los jugadores tomar decisiones que realmente afectan el curso de la historia. En lugar de seguir un camino rígido, cada objetivo ofrece varias maneras de abordarlo, fomentando la exploración y las soluciones creativas.

Kingdom Come Deliverance 2 / .

Muchos de los elementos que reflejan un mayor margen de mejora en la secuela repercuten en más flexibilidad en las misiones. Mientras que el primer juego, aunque ambicioso, a veces ofrecía soluciones demasiado claras o predeterminadas, ‘Kingdom Come Deliverance 2’, amplía el abanico de posibilidades y ya no se limitan a una única línea de acción; puedes fallar o tomar una decisión equivocada y, en lugar de perder el hilo principal, el juego adaptará la narrativa, presentando nuevas oportunidades. Esta libertad de elección refuerza la sensación de que cada acción en el juego tiene peso, y que tu destino no está fijado de antemano.

Entre la espada y la diplomacia

El sistema de progresión de ‘Kingdom Come Deliverance 2’ se mantiene fiel al concepto original: la mejora de habilidades a través de la práctica. Cada disciplina, desde la esgrima hasta el uso de la alquimia, depende del tiempo y el esfuerzo que el jugador invierta en ellas. Esta característica concuerda bien con el contexto histórico, donde las habilidades no se desbloquean por arte de magia, sino como resultado de la experiencia real. De este modo, Henry, el protagonista, se desarrolla de manera lógica, algo que le aporta un sentido de crecimiento personal en medio del caos medieval.

Uno de los puntos débiles del primer ‘Kingdom Come Deliverance’ fue su sistema de combate, que a menudo resultaba algo torpe. En esta secuela, Warhorse Studios ha escuchado muchas críticas, que se han traducido en significativos ajustes. El combate ahora se percibe más fluido, con un control más preciso de las armas y una mejor diferenciación en los estilos de lucha. Además, las incorporaciones al arsenal, como las ballestas y los mosquetes, añaden otra capa de complejidad, ajustándose a las tácticas de la época y ofreciendo opciones interesantes para quienes prefieren el combate a distancia.

Kingdom Come Deliverance 2 / .

El mundo de Bohemia

El teatro de operaciones de ‘Kingdom Come Deliverance 2’ es más grande y denso de lo que puedas imaginar, con cantidad de nuevas regiones que explorar y una metrópolis medieval como Kuttenberg, que producen un entorno vivo y creíble. La ciudad, con su mezcla de riqueza y miseria, corrupción y magnificencia, se convierte en un lugar muy atractivo donde cada calle y rincón tiene algo que contar. Los desarrolladores han puesto un énfasis especial en los detalles ambientales, que se refleja en el diseño de los pueblos, las tabernas y los mercados, rebosantes de ajetreo y actividad.

La secuela es capaz de aportar un nivel extraordinario de profundidad a los personajes secundarios. Aunque la historia principal sigue centrada en Henry, el juego se enriquece constantemente con encuentros inesperados que aportan tanto a la narrativa como a la experiencia general. Estos personajes, que van desde bandidos excéntricos hasta nobles misteriosos, son la puerta de entrada a situaciones que hacen que cada momento de juego merezca la pena. Las interacciones con ellos pueden dar lugar a misiones secundarias que expanden el mundo del juego, pero también afectan directamente al desarrollo de la historia principal.

Kingdom Come Deliverance 2 / .

Una experiencia técnica en ascenso

Aunque la secuela ha mejorado en muchos aspectos, especialmente en comparación con el primer título, las partidas en PS5 (versión analizada) no están exentas de problemas técnicos con momentos en los que el motor no rinde de manera óptima. Algunos errores gráficos, fallos en la inteligencia artificial y pequeñas distorsiones durante las misiones son errores que, si bien no afectan gravemente la experiencia general, deberían afrontarse en próximas actualizaciones.

Conclusión

‘Kingdom Come Deliverance 2’ es un claro testimonio del crecimiento de Warhorse Studios. Si bien la secuela no es perfecta, supone una clara la evolución tanto en el diseño como en la ejecución de sus mecánicas del juego. Con un mundo más grande, una narrativa realmente dinámica y un sistema de combate refinado, la secuela ofrece una experiencia profunda y gratificante que cumple con las expectativas, aunque debería refinar algunos aspectos técnicos en el futuro próximo. Una vez que hemos explorado y batallado por cada rincón de Bohemia no podemos más que reconocerla como una de las propuestas más recomendables en el segmento de los juegos de rol. Si además eres de los que disfrutan de una historia medieval, sin duda te ofrecerá muchas horas de entretenimiento a lo grande.