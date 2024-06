Buenas noticias para los seguidores de la serie ‘Hitman’, ya que su desarrolladora IO Interactive ha confirmado la incorporación de un nuevo Objetivo Escurridizo, nada más y nada menos que la figura de la MMA Conor McGregor. Gracias a la misión ‘The Disruptor’, disponible de forma gratuita, tendrás que dar caza a un nuevo Objetivo Escurridizo, interpretado por el mismísimo McGregor en el papel de un luchador multimillonario de MMA que comenzó una disputa con el CEO de una importante empresa de tecnología, poniéndole una diana en la espalda en el proceso.

Misiones secretas

‘Disruptor’ llevará a los jugadores de vuelta a la isla de Sgàil durante un cónclave de la secreta Ark Society, una organización compuesta por las personas más ricas y poderosas del mundo. El objetivo de esta misión, pasa por eliminar al multimillonario luchador de MMA, conocido como "The Disruptor", que participará en una pelea contra el CEO de Quantum Leap, entusiasta de los deportes de lucha. Temiendo que todo el calvario ridiculice a Quinn, las partes interesadas de Quantum Leap han encargado al Agente 47 que acabe con el luchador antes de que ataque, por el propio interés de la compañía. "¡La era del Disruptor está aquí! Me divertí mucho creando y dando vida al personaje. Estoy deseando que los jugadores intenten derribarlo: ¡el Agente 47 está en la pelea de su vida!", comentaba McGregor.

El luchador Conor McGregor se une a Hitman World of Assassination como nuevo Objetivo Escurridizo. / REDACCIÓN

Variedad de contenido

Esta misión está disponible, de forma gratuita, para los recién llegados a ‘Hitman’ en el Free Starter Pack, con la posibilidad de volver a jugar la misión tantas veces como desees durante la duración de la misión. Por su parte los jugadores de ‘Hitman World of Assassination’ pueden acceder también a la misión de forma gratuita o hacerse con el paquete de contenido descargable junto con el regreso de la misión The Disruptor, que incluye: Acceso permanente a The Ostentatious (un contrato Arcade de dos niveles con The Disruptor), el atuendo el abrigo de piel Disruptor y tres objetos: La pesa rusa disruptor, la banda de resistencia disruptor y el bastón disrupto.

Del mismo modo también se tendrá acceso a un conjunto de cosméticos para el refugio de libranceros inspirado en la misión Objetivo Escurridizo, incluido el icónico Pozo de dinero. Disruptor se encuentra disponible en todo el mundo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC desde de hoy, 27 de junio, hasta el próximo lunes 29 de julio.