No te preocupes: Call of Duty Black Ops 6 llegará de estreno a todos los niveles de Game Pass.

Tras confirmar que ‘Call of Duty: Black Ops 6’ se publicará desde el día 1 en el catálogo de Xbox Game Pass, los mandatarios de la empresa norteamericana han confirmado que todos los jugadores podrán acceder al estreno sin limitación alguna. Es decir, todas las versiones serán idénticas en aspecto y características tanto en PC, consolas y modelos de suscripción, sin distinción de contenido entre ellas. La información de la compañía ha sido necesaria a tenor de la rápida propagación de unos rumores que apuntaban la inclusión del título de disparos en un nuevo modelo de suscripción.

Incremento de precio o nuevo modelo de suscripción

Según estas filtraciones, en Microsoft estarían considerando incrementar el precio de los modelos actuales o crear un nuevo nivel de coste superior para el servicio, al que reservaría algunos de sus principales lanzamientos de gran presupuesto. La necesidad de ofrecer un catálogo “ampliado” a un coste superior tendría relación con ‘Black Ops 6’ y las generosas partidas de inversión que está realizando Microsoft con la adquisición de Activision Blizzard. A todo lo anterior hay que sumar varios informes donde se sostiene que, si bien Game Pass es fundamental en la buena relación que tiene el público con la empresa, por otro lado, es perjudicial en la venta de productos de los estudios Xbox y esto parece que comienza a hacer mella en los ingresos de sus grandes lanzamientos.

"Tras el lanzamiento, Call of Duty: Black Ops 6 se podrá jugar en Xbox y PC para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Xbox Game Pass para consolas", aseguran desde Microsoft. Con estas alegaciones parece que el único nivel de Game Pass que no debería recibir el nuevo juego de la serie es Core, que funciona de forma diferente al resto. Aunque comparte el mismo nombre, el modelo que se corresponde con el anterior Live With Gold sólo proporciona acceso a una selección fija de títulos.

Call of Duty: Black Ops 6 - 'The Truth Lies'

"La verdad miente"

Con la situación ya resuelta y los suscriptores tranquilos, la maquinaria publicitaria continua y Activision ha reanudado su actividad con la revelación de pequeños detalles de la producción que se presentará el próximo 9 de junio. Por ejemplo, la desarrolladora deja patente que el título volverá a abordar temas del pasado de la franquicia. De nuevo con varias teorías de conspiración. "Si lo que buscas es la verdad, mira en la oscuridad", dice la descripción. "La verdad miente". En un tráiler de acción real, incluso se insinúa que Saddam Hussein podría ser uno de los posibles enemigos de la nueva aventura.