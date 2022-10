Como vienen insistiendo desde la editora de videojuegos 2K, el sucesor espiritual del original de Telltale Games, ‘New Tales from the Borderlands’, es un juego completamente nuevo, pero que conserva tanto el estilo de aventura como de narrativa. Dentro de la metrópolis Meridian City devastada por la guerra, los jugadores podrán controlar a tres perdedores en el peor día de sus vidas a través de escenas de historia inmersivas, minijuegos y secuencias en las que podrán moverse con libertad, pero cuidado, ya que cada elección que tomen puede afectar al desarrollo de la historia, a menudo de forma inesperada.

Una historia original El título invita a los jugadores a explorar una historia original llena de giros inesperados, emociones y el característico humor clásico de la marca. “Dentro de la metrópolis de Meridian, perpetuamente devastada por la guerra, decidirás el destino de tres perdedores que buscan hacer del caos su negocio, con la científica altruista Anu, su ambicioso hermano "callejero" Octavio y Fran, la bestia de los yogulados”, explica la sinopsis del título. La propuesta de juego nos enfrentará a una invasión planetaria, un monstruo de la bóveda y capitalistas despiadados en un viaje cinematográfico donde lo que sucede a continuación depende de nuestras decisiones. Desde el estudio prometen que cada elección, grande o pequeña, puede afectar la forma en que se desarrolla la historia, y solo al jugar comprenderás cómo tus decisiones pueden cambiar el mundo de Borderlands. Tales from the Borderlands… Desarrollado por Telltale Games, el primer capítulo de 'Tales from the Borderlands’ (2014) supuso todo un éxito al presentar una faceta diferente del mundo creado por Gearbox. En lugar de duros cazarrecompensas, mercenarios o soldados, la aventura está protagonizada por un grupo de estafadores que navegan por el complicado entramado empresarial que domina el universo futurista. Con esto, el formato del videojuego promueve diferentes opciones, tanto en los diálogos como en las acciones que tienen un impacto en la historia. Está disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.