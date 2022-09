El pasado 10 de agosto llegó a todo el mundo ‘Tower of Fantasy’ uno de los videojuegos que más proyección está demostrando esta temporada. Se trata de un título gratuito basado en el modelo 'free2play' desarrollado por Hotta Studio y publicado por Level Infinite. Adopta un formato de rol de acción (ARPG), para PC y móviles, con un inmenso mundo abierto en constante crecimiento. Tras el éxito de ‘Genshin Impact’, muchos estudios trataron de buscar un título que le hiciera frente y, bajo nuestra experiencia, ‘Tower of Fantasy’ es la evolución lógica del género. Aunque tienen muchas cosas en común, lo que ha quedado claro tras este mes de juego es que ‘Tower of Fantasy’ es un título que llega para quedarse con unas bases sólidas.

Descubrimos el planeta Aida La historia nos lleva a un futuro donde la humanidad ha creado una nueva civilización alrededor de un nuevo recurso. El Omnium llegó a bordo del cometa Mara, que chocó en el continente de Aesperia, en el planeta Aida. Cómo podíamos esperar la codicia humana despertó para construir allí mismo una torre con el objetivo de obtener todos los recursos posibles. Tras un tiempo, la radiación acabó causando una catástrofe y poniendo en riesgo las vidas de todos los habitantes del planeta. Lo primero que haremos al entrar al juego será elegir un servidor y crear un personaje. Los jugadores de rol buscan personalización, y en ‘Tower of Fantasy’ la tenemos. Una vez creado, nuestro Alter Ego se despertará en un refugio llamado Astra, un mundo totalmente nuevo para él, ya que no recuerda qué ha pasado y cómo ha llegado hasta allí. Con la ayuda de Shirli y su hermano Zeke terminaremos llegando a la ciudad y formando parte de las filas rebeldes. A medida que exploramos, encontramos una de las características más sorprendentes de la producción, su combate. A primera vista, parece sencillo, ya que solo utilizamos dos o tres botones, pero esconde un sistema de pelea muy divertido y versátil que cambia nuestros ataques ligándolos a nuestras acciones. Todo depende de qué arma tengamos equipada. Moverse es tan importante como pelear La movilidad es muy importante en ‘Tower of Fantasy’, tanto en el combate como a la hora de explorar. Si te gusta perderte por los mundos abiertos, este título es perfecto, ya que contamos con hasta ocho vehículos diferentes, dos regalados y seis que debemos desbloquear, con los que movernos por las diferentes zonas. De este modo se pueden recorrer los mapas en busca de jefes junto a amigos, o si te apetece, ponerte a escalar montañas en solitario en busca de secretos. Aida es un planeta repleto de puzles y cofres secretos. Puzles donde, entre otros, tendremos que pulsar setas o flores en el orden correcto para desbloquear tesoros y mucho más. No hace falta decirlo, pero además de puzles también hay un montón de misiones principales y secundarias que tendremos que ir completando para avanzar. El apartado visual y de rendimiento, ‘Tower of Fantasy’ tampoco se ha quedado atrás en base a una faceta gráfica muy elaborada. Estamos ante un juego que funciona perfectamente en móviles y tabletas, donde aconsejamos utilizar un mando. La evolución que ha tenido desde sus primeros vídeos a lo que estamos viendo ahora mismo es clara. Los efectos son consistentes, el motor gráfico ofrece un rendimiento adecuado, y tan solo hemos podido ser testigos de algunos errores menores con la resolución en algunas escenas. El mundo da sensación de amplitud y cambia de zonas con grandes llanuras verdes a áreas montañosas o picos nevados. Los personajes secundarios cuentan con un diseño especialmente acertado en relación a la historia que nos están contando y el lugar donde se encuentran. Por su parte, el sonido está a la altura, con una orquesta que nos acompaña y pone música a todas nuestras aventuras. Los diálogos dejan entrever el gran trabajo que hay detrás, y es que tiene un excelente doblaje de voz. Eso sí, aunque contamos con subtítulos en español, el audio de las voces aún no está localizado en nuestro idioma, por lo que tendremos que conformarnos con las voces en inglés. En resumidas cuentas… Tras varias actualizaciones destinadas a solucionar los errores de los primeros días, el futuro de ‘Tower of Fantasy’ pasa por la esperada actualización 1.5, que saldrá el 15 de septiembre y permitirá a los jugadores desbloquear una isla donde podrán tener casa propia, nuevos personajes y contenido. Y, por si esto fuera poco, hace unos días se anunció que a final de año llegará la primera gran expansión de contenido gratuita llamada Vera, que actualizará el cliente a su versión 2.0 y añadirá al juego nuevas zonas, enemigos, armas, vehículos y mucho más. Estamos deseando recorrer Vera y descubrir todos los secretos de la nueva ciudad principal, llamada Mirroria, y los desiertos radiactivos que la rodean. En definitiva, un título muy recomendado que destaca por la creación de personajes, su espectacular sistema de combate y estupendo apartado gráfico. Sin duda, un videojuego del que seguramente oirás hablar durante mucho tiempo.