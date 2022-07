Warner Bros Games ha anunciado que la beta abierta de 'MultiVersus' comenzará el 26 de julio para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC, con compatibilidad total multiplataforma, netcode retrospectivo basado en servidores dedicados. El juego de lucha y plataformas gratuito desarrollado por Player First Games también tendrá un periodo de acceso anticipado que comienza hoy, 19 de julio, una gran oportunidad de probar la beta abierta antes del lanzamiento. El acceso anticipado está disponible para todos aquellos jugadores que participaron en la alfa cerrada y, además, para quienes obtengan un código.

Coincidiendo con el anuncio también se ha desvelado un nuevo tráiler de juego en el que debuta el Gigante de hierro. El Gigante es uno de los 16 personajes incluidos y acompañará a Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn (DC); Shaggy y Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny y el Demonio de Tasmania, alias Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Juego de Tronos); Tom y Jerry (Tom y Jerry); Jake el perro y Finn el humano (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe) y una extraordinaria criatura llamada Perreno.

MultiVersus - Tráiler Gameplay

La beta abierta y el acceso anticipado incluye ocho mapas diferentes, como la Batcueva (DC), el Fuerte del Árbol (Hora de aventuras) o la Mansión Encantada (Scooby-Doo); y varios modos de juego, como el modo cooperativo por equipos de 2 contra 2, las partidas 1 contra 1, el modo batalla campal de 4 jugadores, El laboratorio (modo de práctica), tutoriales y, como novedad, partidas locales para hasta cuatro competidores. A estas alturas no habrá que explicar que ‘MultiVersus’ es un nuevo videojuego gratuito de lucha y plataformas desarrollado por Player First Games que combina un formato por equipos 2 contra 2 con un elenco de emblemáticos personajes. No olvides echar un vistazo al tráiler.