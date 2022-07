Dos grandes, Nvidia y Bethesda, han decidido aunar esfuerzos en un nuevo lote en colaboración. Esto quiere decir que, hasta el 1 de agosto, todos aquellos que adquieran una tarjeta gráfica recibirán el lote de juegos “Face Your Demons”, que incorpora títulos como ‘Ghostwire: Tokyo’, ‘DOOM Eternal’ y ‘DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1 y Parte 2’. Las GPU incluidas en el bundle representan los modelos más potentes: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3080 Ti y RTX 3080, en sus versiones portátiles y de sobremesa.

Estas tarjetas gráficas destacan por su arquitectura Ampere, que incorpora piezas únicas de hardware para sacar el máximo partido a las últimas tecnologías, como los RT Cores, que son núcleos especializados en el trazado de rayos, mientras que los Tensor Cores sacan el máximo partido a las funcionalidades que emplean una inteligencia artificial, como es el caso de DLSS, una técnica de escalado ya presente en más 200 juegos y aplicaciones.

Otra de las tecnologías más novedosas de la compañía, disponible en ‘DOOM: Eternal’, es Reflex, que coordina el funcionamiento del ratón, la pantalla y la tarjeta gráfica para disminuir el tiempo de respuesta del ordenador. Este mes, nuevos juegos incorporarán Reflex: ‘Deep Rock Galactic’, que reduce la latencia un 36%. El juego también es compatible con DLSS y DLAA; ‘LEAP’, que llega a reducir la latencia un 50% y, además, incluye DLSS; ‘Icarus’ mejora la latencia un 48% y es compatible con DLSS y ray tracing; ‘Nine to Five’, que aminora la latencia un 30%; y ‘Warhammer 40,000: Darktide’, cuyo lanzamiento se espera con Reflex, DLSS y ray tracing.

La tecnológica también ha aprovechado para presentar una nueva lista de ratones y monitores compatibles con Reflex. Estas pantallas, que también incluyen la tecnología G-SYNC, representan todo un aliado para los más competitivos: AOC’s AGON PRO AG274QG; ViewSonic Gaming ELITE XG321UG. Entre los nuevos modelos de ratón compatibles con Reflex, se encuentran: Cooler Master’s MM720; HyperX’s Pulsefire Haste Wireless; Lenovo’s Legion’s M300S.