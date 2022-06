El marco del ‘Summer Game Fest 2022’ ha sido el escenario seleccionado por 2K y Marvel Entertainment para confirmar que su juego de rol táctico ‘Marvel’s Midnight Suns’ estará disponible el 7 de octubre de 2022. Coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento, la desarrolladora ha estrenado un nuevo tráiler cinematográfico en el que podemos echar un vistazo a los Midnight Suns en acción contra el ejército de Lilith, junto con dos héroes jugables que estarán disponibles en el lanzamiento: Spider-Man y Venom.

Desarrollado por Firaxis Games, estudio detrás de importantes franquicias como ‘Civilization’ y ‘XCOM’, ‘Marvel's Midnight Suns es un juego ambientado en el lado más oscuro del Universo de Marvel. Aquí el jugador adoptará el papel de Hunter, el primer personaje original y personalizable del Universo Marvel, a quien han resucitado tras años de letargo para liderar a los Midnight Suns, un grupo formado por miembros de los Vengadores, X-Men, Runaways y más. Obligados a unirse contra Lilith, la madre de los demonios y de Hunter, los protagonistas deberán alzarse contra la oscuridad ante las versiones Caídas de Venom, Dientes de Sable, Bruja Escarlata o Hulk, entre otros.

'Marvel's Midnight Suns - Darkness Falls Trailer

Como Hunter, todos los días empiezan en la Abadía, el último lugar a salvo de la influencia de Lilith y nuestra propia base secreta mística. Los jugadores podrán moverse libremente por todo el recinto en tercera persona con una perspectiva de "cámara sobre el hombro" y relacionarse con el resto de los héroes antes de embarcarse en una misión. Tras completar una misión, el jugador volverá a la abadía, donde podrá desarrollar relaciones y fortalecer vínculos personales fuera del campo de batalla con algunos héroes como Iron Man, Lobezno, Capitana Marvel y más. Con esto se descubre y desbloquea habilidades adicionales a medida que se mejora la amistad a través de una serie de actividades como utilizar las opciones de diálogo para conocer mejor a los héroes, pasar tiempo juntos, hacerles regalos y más.

Para su puesta de largo, el título estará disponible en cuatro ediciones: Edición Estándar, Edición Mejorada, Edición Digital+ y Edición Legendaria. La Edición Estándar estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y Windows PC a través de Steam y Epic Games Store e incluye el juego base. La Edición Mejorada se estrenará para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ademas de la versión de juego optimizada para consolas de nueva generación, incluirá cinco skins cosméticas premium.

La Edición Digital+ estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC a través de Steam y Epic Games Store e incluye 11 skins cosméticas premium. Por último, la Edición Legendaria llegará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC a través de Steam y Epic Games Store e incorporará 23 skins cosméticas premium, así como acceso al pase de temporada post-lanzamiento. No olvides echar un vistazo al nuevo tráiler.