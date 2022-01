PlayStation ha actualizado la información relacionada con el plantel de actores y actrices que dan vida a los personajes de ‘Horizon Forbidden West’. Entre los detalles más relevantes destaca la presencia de Carrie-Anne Moss, intérprete canadiense conocida por papeles como Trinity, de la saga cinematográfica ‘The Matrix’. Moss representará a un nuevo personaje en la franquicia y ella misma anticipa que resultará bastante misteriosa. La estrella asegura que encontró todo el proceso de grabación muy interesante y argumenta que trabajar en videojuegos es un reto desafiante, pero muy emocionante.

“Realmente me encanta interpretar personajes manipuladores. Represento a Tilda, una figura muy interesante y dinámica.” Aunque no ofrece muchos detalles sobre el personaje, la actriz indica qué esperar de ella. "Hay mucho misterio a su alrededor, no quiero decir demasiado, pero es un personaje fascinante y me encantó interpretarla. Como artista, tienes mucha libertad para hacer algo así (trabajar en un videojuego)”. Moss, al igual que el resto del plantel, ha proporcionado tanto voz como rostro para configurar a los protagonistas de la producción.

No es la primera vez que la actriz desempeña algún papel en el mundo de los videojuegos: además de Trinity en ‘Enter the Matrix’ y la reciente demo tecnológica ‘The Matrix Awakens’, también interpretó a Aria T'Loak, la asari y señora del crimen de la estación Omega en la serie ‘Mass Effect’. El vídeo también muestra a otros actores que interpretan personajes clave en el juego, incluidas figuras que regresan como la propia Aloy (Ashly Burch), Sylens (Lance Reddick), Varl (John MacMillan) y Erend (John Hopkins). Entre los nuevos nombres, además de Tilda y Moss, tenemos a Kotallo (Noshir Dalal, miembro de la nueva tribu Tenakth). Para la versión en castellano, nuestra Michelle Jenner repetirá aportando la voz de Aloy, tras sus magníficos trabajos anteriores en la serie de Guerrilla Games y PlayStation Studios.

La nueva entrega se estrenará el próximo 18 de febrero para consolas PlayStation y nos llevará de nuevo hasta el mundo habitado por las máquinas de Horizon, unos monstruosos robots que se han convertido en la nueva especie dominante de la Tierra. Estas máquinas, de todas las formas y tamaños, están basadas en diversas especies que existieron a lo largo de la historia, como dinosaurios, mamíferos prehistóricos y aves.