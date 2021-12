El año 2022 se ha convertido en uno de los más ilusionantes de los últimos tiempos para la industria del videojuego ya que se esperan lanzamientos de grandes títulos llamados a revolucionar el mercado como ‘Elden Ring’, ‘God of War: Ragnarök’ o la esperadísima segunda entrega de ‘Zelda: Breathe of the Wild’.

Además de estos tres grandes lanzamientos, 2022 guarda también en la recámara otros como ‘Gran Turismo 7’, ‘El Señor de los Anillos: Gollum’, ‘Gotham Knights’, ‘STALKER 2’, ‘Splatoon 3’, Suicide Squad: Kill the Justice League’, ‘Bayonetta 3’, ‘Metroid Prime’, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, un remake de ‘Dead Space’ y guiños a ‘Pokemon’ ‘Final Fantasy’, ‘Super Mario’, ‘Sonic’ o ‘Call of Duty’, entre otros.

El año empieza fuerte desde bien pronto, pues el 25 de febrero saldrá al mercado uno de los triple ‘A’ (juegos de alto presupuesto producidos y distribuidos por una empresa importante) más esperados: ‘Elden Ring’, un título de rol y acción, ambientado en un mundo abierto de fantasía al más puro estilo del Señor de los Anillos o Juego de Tronos.

Desarrollado por FromSoftware e ideado por Hidetaka Miyazaki, ‘Elden Ring’ se lanzará para PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One, y ya solo con los ‘gameplays’ (vídeo que muestra cómo jugar a un determinado título) y ‘tráilers’ que circulan por redes se puede decir que va a ser uno de los juegos que más dará que hablar este 2022.

Como también lo será ‘God of War: Ragnarök’, la novena entrega de esta mítica saga de videojuegos de Sony Santa Monica para PS5 y PS4, y la segunda y última ambientada en la mitología nórdica (secuela del último ‘God of War’ de 2018), en la que Kratos y su hijo Atreus explorarán y se enfrentarán a los misterios y peligros de los mitos del Ragnarök.

Pero si hay un juego que se espera con enorme pasión entre sus seguidores ese es, sin duda, ‘Zelda: Breathe of the Wild 2’, un incunable de Nintendo que por fin verá la luz después de que el gigante japonés confirmara esta secuela en uno de sus eventos digitales de 2019, convirtiéndose ya en ese momento en uno de los grandes anhelos de los usuarios de la Nintendo Switch.

Dentro del catálogo de esta videoconsola híbrida también saldrán este año otros títulos como ‘Bayonetta 3’, una de las series de rol, acción y combate de más adeptos desde su primer título de 2007; ‘Metroid Prime 4’, ‘Leyendas Pokémon: Arceus’, ‘Triangle Strategy’, ‘Rune Factory 5’, ‘Hollow Knight: Silksong’, ‘Dragon Quest 3 HD-2D Remake’, ‘Splatoon 3’, ‘Kirbi y la tierra olvidada’, ‘Mario + Rabbids Sparks of Hope’ y muchos más.

Otro juego llamado a ser todo un éxito de 2022 es ‘Gran Turismo 7’. Lo último de este emblemático simulador de conducción de PlayStation llega ocho años después del lanzamiento de su sexta entrega, y está llamado a competir cara a cara con el exclusivo de Xbox, ‘Forza Horizon 5’, que ya está en el mercado desde finales del mes pasado.

Sin olvidar el nuevo ‘Señor de los Anillos: Gollum’, (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC), un nuevo juego de Avatar (‘Avatar: Frontiers of Pandora’) que saldrá paralelamente a la película que prevé estrenarse a finales del año que viene; o ‘Ghotam Knights’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC) sobre el nuevo escuadrón que debe proteger la ciudad de Gotham tras la muerte de Batman.

También está previsto que salga el ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ para consolas de última generación, dispositivos para los que se lanzará también ‘Cyberpunk 2077’ y el remake de uno de los mejores juegos de terror de la historia, ‘Dead Space’; el ‘Final Fantasy XVI y una nueva versión de ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ para PS5; una adaptación para PC del ‘Final Fantasy VI’ o la entrega anual del mítico ‘Call of Duty’.

Y muchos títulos más, entre los que habría que hacer una mención final a la adaptación preparada para PS4 y Xbox One de uno de los grandes juegos de la PS2, ‘Prince of Persia: Las arenas del tiempo’; un juego ‘retro’ de las Tortuga Ninja y ‘Sonic Frontiers’, donde el popular erizo azul de Sega se adentrará por primera vez en un mundo totalmente abierto.