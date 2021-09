De la mano de Deck Nine Games, los desarrolladores de ‘Life is Strange: Before the Storm’, llega ‘Life is Strange: True Colors’ una nueva aventura de la saga, cuyo nexo fundamental radica en las diferentes perspectivas que el usuario deberá tomar ante las situaciones narrativas que se proponen.

Una experiencia llena de matices

En esta entrega el estudio ha utilizado la tecnología de captura de movimiento con el objetivo de ofrecer el mejor aspecto visual de la saga hasta la fecha. Para dar vida a los nuevos rostros se rodó simultáneamente la captura de cuerpo completo a la par que el doblaje, con el fin de lograr una experiencia narrativa llena de matices. Cada segundo de animación cinematográfica está hecho a medida para ese momento, y las historias se cuentan a través de cada gesto, cada encogimiento de hombros, cada movimiento de los ojos. El resultado es increíblemente convincente; no hay animaciones de biblioteca, sólo los actores que actúan a través de la narrativa.

Empatía, emociones y aceptación

Alex Chen esconde su maldición: la habilidad sobrenatural de absorber y manipular los sentimientos intensos de los demás. Tras la muerte de su hermano, supuestamente accidental, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño.

Tiene una sensibilidad sobrenatural a los estados emocionales. Y no es sólo la capacidad de leer o ser consciente de las emociones de los demás. Si la gente que la rodea está sintiendo rabia, pena o terror, la emoción abruma a Alex y ella también la siente. Eso le da una conexión empática con esa persona y una visión de lo que está motivando o pasando. Hasta el momento esto ha supuesto una maldición y la ha alejado de los demás, actuando de forma que la gente que la rodea no entiende y probablemente condena. La historia en la que se sumerge el jugador es la de Alex aprendiendo cómo aceptar esta maldición, a través de las dificultades, y hacer algo bueno con ella. Y al hacerlo, hacer las paces con quien realmente es. Cuando su hermano muere en un extraño accidente, Alex debe aprender a controlar su poder sobrenatural de empatía para destapar los secretos que le impiden saber la verdad. La aventura de Alex, su poder y futuro están en manos de los jugadores.

Temática LGBTQI+

‘Life is Strange’ siempre ha sido una franquicia orientada a abordar problemas sociales, particularmente aquellos que rodean la identidad y sexualidad, contar historias que piden a los jugadores que se involucren de manera significativa. ‘True Colors’ busca continuar con este legado, llevando a los jugadores a la primera línea de un nuevo tipo de batalla, la batalla por amarse a sí mismo cuando al mundo entero parece no importarle. Aunque Alex puede encontrar romance en Haven Springs, este pasa a un segundo plano en su historia, dejando espacio para el tipo de autodescubrimiento que necesita para crecer realmente.

Contra las reacciones violentas

Los videojuegos intentan proporcionar nuevas y estimulantes visiones de los problemas que nos rodean, la realidad es que solo somos humanos y no somos perfectos. El objetivo es crear historias y experiencias que puedan aumentar nuestra comprensión mutua y fomentar más empatía y amabilidad en el mundo, con un esfuerzo constante por escuchar siempre a la comunidad de fans, y aprender de cada proyecto para hacer que el próximo sea mejor.

Serie de Televisión en camino

Legendary Television (Pacific Rim: The Black, The Expanse) ha anunciado recientemente que junto a dj2 Entertainment se encuentran trabajando en el desarrollo de una serie de televisión inspirada en el videojuego de Dontnod. Shawn Mendes será el productor ejecutivo y se encargará de seleccionar la música. También han confirmado que Anonymous Content (Por 13 Razones, True Detective) participará en el proyecto. ‘True Colors’ estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam, GeForce NOW y Google Stadia el 10 de septiembre de 2021, y para Nintendo Switch a finales de año.

Life is Strange: True Colors - First 15 Minutes Gameplay