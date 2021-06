Esta ha sido una semana repleta de novedades para los jugadores de ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ y ‘COD: Warzone’, ya que con la liberación de su nueva temporada también han llegado cantidad de elementos, entre ellos cuatro mapas multijugador, un nuevo desafío del modo Epidemia Zombi y mucho más. Entre tanto, todos los soldados deben estar dispuestos a probar cinco armas nuevas, así como nuevos puntos de interés en el mapa de Verdansk. Desde el principio, el evento de tiempo limitado ha puesto a nuestros héroes y heroínas a localizar y asegurar enlaces de satélite, lo que garantiza recompensas, como insignias, amuletos y tarjetas de presentación.

En cuanto a los nuevos operadores, ya está disponible Jackal, miembro del Pacto de Varsovia, aunque durante la Temporada también llegan Salah y Weaver, ambos de la OTAN. Por supuesto, todos podrán utilizar las nuevas herramientas, que son las siguientes:

MG 82: ML (disponible), una ametralladora automática con daño y retroceso moderados, pero mucha capacidad de munición; C58: Rifle de asalto (disponible), un fusil de asalto completamente automático que produce un gran daño, pero en su contra juega su corto alcance y una baja cadencia de fuego; Pistola de clavos: especial (lanzamiento), esta pistola de clavos totalmente automática, es la precursora de la variante vista en ‘Black Ops III’; Subfusil OTs 9 (temporada), que con una gran fuerza vulnerante y una fenomenal cadencia de disparo, tan solo pierde atractivo por su escaso cargador de 20 balas; y algo más personal para terminar: una Maza para el cuerpo a cuerpo (temporada), un arma que puede infligir daño crítico asegurado, no se necesita suerte para apalear a tus rivales de un solo golpe en el multi.

Por último, tenemos los nuevos mapas Collateral (12 vs 12) y Collateral Strike (6 vs 6) ya disponibles para modos tradicionales y Armas Combinadas; y Amsterdam (2v2 y 3v3), también disponible desde el lanzamiento de la Temporada 4 con sus enfrentamientos a corta distancia. Completa la selección de escenarios Hijacked, un clásico que regresa en formato 6v6, y Rush, que también se recupera de ‘Black Ops II’ para la cuarta temporada. Por último, también se estrena zoo: una nueva región de Brote, una misión principal e información en Zombis. "Mauer der Toten": la nueva experiencia de muertos vivientes no llegará hasta mitad de temporada.

Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone - Season Four Gameplay Trailer