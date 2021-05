Ministra de Sanidad y Consumo, alcaldesa de Málaga, vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, concursante en la quinta edición de MasterChef Celebrity y, ahora, gamer. Una larga trayectoria política y polifacética definen a Celia Villalobos que no ha dejado indiferente a nadie con su última apuesta: ha formado un grupo de eSports llamado “Screen Wolves”. En el vídeo que ha compartido en redes para anunciar la próxima aventura en su canal Twitch parece apelar al famoso vídeo que se divulgó mientras jugaba al Candy Crush en una sesión del Congreso mientras era presidenta de la cámara. "Durante años siempre he estado en el foco: críticas, burlas, reproches... Toda una vida marcada por un solo momento, un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", comenta la malagueña.

La política se sube al barco de los deportes electrónicos, una tendencia cada vez más a la alza. Va disfrutar de uno de sus grandes entretenimientos: los videojuegos. Según Celia, su equipo de eSports “revolucionará el mundo del gaming”.