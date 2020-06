SEGA anuncia Game Gear Micro, una versión reducida de la clásica consola portátil

SEGA Corporation, la querida desarrolladora de software y hardware de entretenimiento, ha presentado Game Gear Micro, que cómo puedes suponer, se trata de una versión en miniatura de la videoconsola portátil de la casa lanzada originalmente en 1990. La interpretación reducida del sistema original conmemora el 60 aniversario de la compañía y estará disponible el 6 de octubre en Japón, costará 4.980 yenes, alrededor de 40€ y se comercializará en cuatro colores (negro, azul, amarillo y rojo). Esto es importante, ya que cada color tiene diferentes juegos instalados:

Negro: 'Out Run', 'Puyo Puyo Tsu', 'Royal Stone', 'Sonic the Hedgehog'.

Azul: 'Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshken', 'Gunstar Heroes', 'Sonic & Tails', 'Sylvan Tale'.

Amarillo: 'Nazo Puyo: Arle no Roux', 'Shining Force', 'Shining Force II', 'Shining Force: Final Conflict'.

Rojo: 'Columns', 'The GG Shinobi', 'Megami Tensei Gaiden: Last Bible', 'Megami Tensei Gaiden: Last Bible Specia'.

El diseño original de Game Gear ha menguado considerablemente en su versión Micro, hasta los 80 mm de ancho, 43 mm de alto y 20 mm de grosor. Aunque la pantalla realmente se ha reducido considerablemente, también se venderá un accesorio para aumentar la imagen de la pantalla del sistema actualizado.

El modelo original de Game Gear se lanzó en 1990 en Japón y llegó a España en abril de 1991. Dejó de fabricarse en 1995, con más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La consola se nutría de baterías y también se comercializó una especie de lupa para expandir la pantalla. A pesar de devorar las baterías, el sistema incorporaba un adaptador de corriente, por lo que era posible jugar con la consola directamente enchufada. Cuenta con 8 KB de RAM y 4.096 colores disponibles a una resolución de 160 x 144. Todo esto utilizando un procesador Zilog Z80 de 8 bits que funciona a 3,6 MHz.

Uno de los accesorios más interesantes para la portátil fue el adaptador para sintonizar la TV, un elemento capaz de transformar el sistema de juegos en un televisor a color portátil. El adaptador funciona capturando señales analógicas, de manera que no sería muy útil en estos días, pero en su momento resultaba realmente interesante