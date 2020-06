El evento de presentación de los juegos para PlayStation 5 se pospone hasta nuevo aviso

Noticia impactante para la faceta comercial de la familia PlayStation: el evento de presentación de los juegos para PlayStation 5, una cita muy esperada por los usuarios de juegos de los sistemas del fabricante con sede en Tokio, se ha pospuesto hasta una fecha indeterminada, debido, según la propia empresa, a la situación global en general y a las protestas raciales en Estados Unidos en particular.

El mensaje publicado en las redes sociales es breve y contundente: "Hemos decidido posponer el evento de PS5 del día 4 de junio. Sabemos las ganas que hay de saber más sobre los juegos de PS5, pero no sentimos que sea el momento para celebraciones y por ahora, queremos dar un paso atrás para que voces más importantes sean escuchadas."

En resumen, una vez más Sony no cumple con el calendario en este 2020. Tras los retrasos en importantes juegos como, por ejemplo, 'The Last of Us Part II', 'Ghost of Tsushima', y 'Marvel's Iron Man VR', el fabricante todavía tiene pendiente mostrar PlayStation 5, presentar sus juegos, anunciar el precio de venta y confirmar la fecha de lanzamiento.

Y todo lo anterior, a punto para la campaña navideña de este 2020. En esta ocasión, al menos se justifica por una causa justa. La referencia a la situación que ha explotado en Estados Unidos durante estos últimos días es clara y la compañía ha decidido dar un paso atrás en la celebración del acto. Mientras tanto, solo queda esperar a que la casa japonesa anuncie nuevos planes para mostrar los juegos destinados al sistema de nueva generación.