'Outriders': la astuta obra de acción confirma su naturaleza de juego intergeneracional

'Outriders' es una producción firmada por Square Enix y People Can Fly, que, de forma cuasi impertinente, regresa de sopetón para mostrarse con un tráiler que viene a confirmar su ambición como juego entre generaciones. Es más, desde las páginas oficiales en redes sociales, llega la confirmación de que el título no solo aterrizará en PC-Steam, PlayStation 4 y Xbox One, sino también en PS5 y Xbox Series X.

Enmarcado en un oscuro universo de ciencia ficción, el proyecto aspira a adoptar el estilo y artes de un juego de rol cooperativo de uno a tres jugadores. La excusa: mientras la humanidad se halla al borde del colapso en el planeta Enoch, nos podremos poner en la piel del personaje que dará vida a un 'Outrider', el alter ego a disposición del jugador para aventurarse en este planeta hostil.

El equipo promete una intrincada trama y diferentes escenarios, desde la cruda realidad de los barrios bajos, hasta bosques y montañas en busca de una misteriosa señal.

Así se muestra este 'shooter' cooperativo 'drop-in', 'drop-out' para entre uno y tres jugadores ambientado en un universo de ciencia ficción surgido de los creadores de 'Gears of War Judgement' y 'Bulletstorm' en colaboración con Square Enix External Studios, responsables de 'Sleeping Dogs' y 'Just Cause'.

Después del anuncio de 'Senua's Saga: Hellblade 2' de Microsoft y 'Godfall' de Sony, la selección de títulos destinados a formar parte de la nueva y prometedora generación de videoconsolas se amplía con una obra que estará disponible durante los últimos meses de 2020.