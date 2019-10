Estos son los juegos Xbox Games with Gold de noviembre de 2019

Aunque tenemos la mente en el 'terrorífico' hallowen, no por ello nos vamos a quedar sin compartir con vosotros los Games with Gold para Xbox One que estarán disponibles en noviembre. Antes de pasar a revisar el catálogo recuerda que, hasta el 31 de octubre, se puede descargar gratis con Xbox Live Gold los juegos 'Friday the 13th: The Game', 'Ninja Gaiden 3: Razor's Edge' y 'Tembo the Badass Elephant'.

'Sherlock Holmes: The Devil's Daughter' (del 1 al 30 de noviembre en Xbox One)



Una aventura con una mecánica de juego que mezcla investigación, acción y exploración en un thriller que pondrá a prueba tus nervios e inteligencia. Métete en la piel del gran detective y persigue el mal por los rincones más oscuros de Londres y el alma humana.

'The Final Station' (del 16 de noviembre al 15 de diciembre en Xbox One)



El título nos invita a viajar en tren a través de un mundo moribundo, cuidando de los pasajeros, manteniendo el tren en funcionamiento y asegurándote de que llegue a la siguiente estación, mientras te abres camino a través de multitudes de infectados en cada parada y exploras en busca de suministros y supervivientes.

'Star Wars: Jedi Starfighter' (disponible del 1 al 15 de noviembre en Xbox One y Xbox 360)



La galaxia se halla en un estado de agitación a medida que se desarrollan los acontecimientos de Star Wars: Episodio II. Mace Windu asigna a una de las mejores Jedi del Consejo, Adi Gallia, la investigación de los disturbios en el sistema Karthakk, ya que existe un movimiento separatista que amenaza con extenderse.

'Joy Ride Turbo' (disponible del 16 al 30 de noviembre en Xbox One y Xbox 360)



Juego de carreras arcade lleno de acrobacias, velocidad y caos. Presume de tus habilidades en el nuevo parque de acrobacias o consigue objetos para desbloquear coches y obtener ventajas adicionales. No hay límites para las locuras que puedes llevar a cabo.

Más información en elsotanoperdido.com