Telltale Games resucita y retoma algunos de sus juegos

Imagen de 'The Wolf Among Us'. Telltale Games

LCG Entertainment ha adquirido el estudio de videojuegos Telltale Games, que cerró en septiembre de 2018 y era el responsable de títulos como The Walking Dead, Tales from the Borderlands y The Wolf Among Us.



La compañía está formada por veteranos de la industria del videojuego, que pretenden operar bajo la marca Telltale Games, como informa un comunicado. La compra, cuyo precio no ha trascendido, supone la adquisición también de bienes, marcas, tecnología y propiedad intelectual.



Para esta nueva etapa, la dirección también ha contratado a antiguos empleados del estudio de videojuegos, con el objetivo de relanzar antiguos juegos de Telltale Games y desarrollar otros nuevos.



"Creemos que todavía hay mucha vida en la marca y sus franquicias, y estamos deseando construir sobre el legado narrativo de la compañía", ha señalado el nuevo CEO de Telltale Games, Jamie Ottilie.



Telltale Games cerró en septiembre de 2018 debido a la bancarrota de la empresa, tras 14 años de trabajo, dejando a más de sus 200 empleados sin trabajo y cancelando todo el catálogo de títulos en el que trabajaban, con algunas franquicias sin terminar.





Tras el cierre, cuatro trabajadores crearon AdHoc Studio, centrado en la creación de narrativas interactivas para obras de ficción. De la franquicia de The Walking Dead se hizo cargo el estudio de desarrollo Skybound -que tiene al frente a Robert Kirkman, creador de los cómics The Walking Dead-, que lanzó al mercado la última entrega en marzo de este año.