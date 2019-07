El catálogo de PlayStation VR se amplía con dos nuevos juegos

Sony ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos videojuegos para el catálogo de PlayStation VR: 'Catan VR', la versión en realidad virtual del mítico juego de mesa, y 'Medusa and her Lover', un divertido juego cooperativo en realidad virtual.

La versión para PlayStation VR de 'Catan', el juego de mesa para toda la familia que se ha convertido en un fenómeno mundial desde su aparición en Alemania, aúna elementos de estrategia y capacidad para negociar con el objetivo final de colonizar una isla construyendo pueblos, estableciendo rutas comerciales, etc€ La entrega ha sido desarrollada por el estudio Experiment 7 en colaboración con los creadores del juego de mesa original y cuenta con un amplio abanico de experiencias dentro del juego, desde la emoción de conseguir los distintos objetivos hasta la frustración de ver como otros jugadores, inclusive los controlados por la IA, roban y echan por tierra todo el progreso conseguido.

Por su parte 'Medusa and Her Lover' del estudio japonés Ship of Eyln, narra las aventuras de Medusa, una de las tres hermanas gorgonas capaz de convertir a los que mira en piedra y de Gaios, un aventurero que se enamora locamente de ella. Ambos deberán buscar la forma de eliminar la maldición de una bruja sufrida años superando puzles, enemigos y otros elementos.

Más información en elsotanoperdido.com