España, un vivero de talento en desarrollo de videojuegos

InBreak Studios, Lost Criteria y Golden Coconut Studios se unen a la extensa lista de creadores de videojuegos que han surgido de U-tad en los últimos años. Precisamente Tessera Studios, un equipo nacido en los Masters del curso 2015-2016, acompañó a esta nueva generación de creadores en su gran día, durante la presentación de los primeros prototipos a la prensa. ¿La razón de la visita? Mostrar orgullosos el trofeo conseguido hace apenas unas semanas en el Festival South by Southwest de Texas, donde su ópera prima, 'Intruders: Hide and Seek', fue galardonado como el mejor juego de Realidad Virtual por parte del público.

Tres años atrás, los miembros del equipo estaban en el mismo lugar que sus compañeros. Por aquel entonces no podían imaginar que su primera creación acabaría recibiendo varios galardones (al Mejor Videojuego de la tercera edición de los Premios PlayStation, al mejor pitch en los SXSW de 2018) y formando parte del catálogo internacional de PlayStation 4. Sin duda, su presencia durante la presentación de los proyectos 2018/19 de este centro universitario supuso una fuerte inyección de moral para los nuevos equipos formados por estudiantes, que tienen ante sí siete intensos meses hasta lograr dar forma a un juego capaz de competir por los Premios PlayStation 2019.

Aunque llevaban apenas un mes de desarrollo en U-tad, los tres proyectos que han presentado los alumnos no pueden ser más ambiciosos ni diferentes entre sí. InBreak Studios desveló 'A Rising Bond', una cruda aventura de supervivencia en la que el jugador encarnará a un civil dentro de las humeantes ruinas de una ciudad devastada por la guerra. El sigilo será la clave para sobrevivir, y no lo haremos en solitario: tendremos a nuestro cuidado a Erika, una huérfana a la que tendremos que proteger y que nos ayudará, gracias a su pequeño tamaño, a alcanzar zonas inaccesibles para Álex, el protagonista del juego.

Entre Álex y Erika se establecerá un vínculo que irá variando, dependiendo de nuestras acciones, y que tendrá un papel crucial en la IA de nuestra pequeña acompañante. Si somos nobles (por ejemplo, compartiendo nuestras escasas provisiones con otros civiles) Erika fortalecerá su vínculo con nosotros. Si por el contrario dejamos que presencie actos de violencia y barbarie (que serán tristemente habituales en pleno conflicto bélico), Erika dejará de confiar en nosotros hasta el punto de no obedecer nuestras indicaciones, lo que podría resultar fatal para la supervivencia de la pareja.

Con una mecánica y una ambientación radicalmente opuestas, Lost Criteria Studio presentó el primer prototipo de 'Pyrates: No Prey, No Pay', un Battle Royale (el género actualmente más popular en la industria del videojuego) en el que hasta 12 jugadores formarán la tripulación de dos futuristas barcos piratas, que irán surcando el Espacio en un duelo sin cuartel. Su objetivo, acabar con el núcleo del barco rival, al que podrán abordar tras una cruenta batalla a cañonazos.

Al margen de su sorprendente combinación de Ciencia Ficción y bucaneros, lo más llamativo de 'Pyrates: No Prey, No Pay' es su apuesta por el juego On-Line, todo un desafío técnico al tratarse de la ópera prima de un equipo compuesto íntegramente por estudiantes. Es el primer juego On-line que surge de las aulas de los Masters de la universidad, y sin duda no lo tendrán nada fácil para poner en marcha unos servidores que suelen fallar incluso en los desarrolladores profesionales más veteranos y potentes del mercado. Pero en Lost Criteria Studio están decididos a llevar a cabo este ambicioso Battle Royale On-Line, y se han marcado como meta ofrecer cuatro barcos distintos con siete clases de cañones distintos, 12 jugadores simultáneos con avatares personalizables y cinco eventos dinámicos con el que garantizar que cada partida será tan única como inolvidable.

No menos sorprendente fue la propuesta de Golden Cononut Studios: un divertido Party Game al que han bautizado como 'Tiki Tiki'. Inspirado en la mitología de las islas del Pacífico, hasta cuatro jugadores se encargarán de encarnar a cuatro dioses oceánicos, con el objetivo de rescatar su objeto más sagrado: el coco dorado. Oka, Ax, Na Mele y Pale Pale deberán trabajar juntos y explotar sus particulares poderes para hacer frente a las criaturas comandadas por el malvado Virgus.

Además de ofrecer unos coloristas y encantadores diseños, la gracia del proyecto radica en su mecánica, que permite a los cuatro jugadores subirse unos encima de otros, creando una auténtica torre viviente con la que activar determinadas trampas y enfrentarse a espectaculares jefes. Y para rizar el rizo, el jugador que esté abajo del todo será el que mueve la colosal torre, mientras sus compañeros no dejan de disparar. Un juego con un potencial increíble para cautivar a grandes y pequeños.

A lo largo de los próximos siete meses seremos testigos de cómo avanzan los tres proyectos, y si sus respectivos equipos logran alcanzar finalmente la gloria. Cuentan con las herramientas, la experiencia de los profesores (compuestos por veteranos de la industria del videojuego) y su ilusión para hacerlo realidad.

