'Firewall Zero Hour', gratis hasta el 20 de enero para los usuarios de PS Plus

´Firewall Zero Hour´, gratis este fin de semana para los usuarios de PS Plus.

´Firewall Zero Hour´, gratis este fin de semana para los usuarios de PS Plus.

Sony ha anunciado una iniciativa reservada para todos los usuarios de PlayStation Plus que se hayan hecho con PlayStation VR, porque durante el fin de semana del 18 al 20 de enero, todos los suscriptores al servicio online de Sony podrán jugar gratis a 'Firewall Zero Hour'. Una oportunidad perfecta para probar el juego de disparos desarrollado por First Contact Entertainment.

Si no conoces el juego, 'Firewall Zero Hour' es un título de disparos con un fuerte componente multijugador, que pone al jugador en la piel de un mercenario contratado de forma anónima con el objetivo de recabar información restringida almacenada dentro de un ordenador portátil escondido en distintas localizaciones repartidas por todo el mundo.

En total, el grupo de mercenarios se compone de cuatro jugadores, que deberán asaltar o defender la posición frente al equipo rival compuesto por el mismo número de efectivos. En este sentido, tanto si el jugador se integra en el equipo de ataque como en el de defensa, la comunicación entre los distintos miembros del grupo es clave para completar con éxito la misión y sobrevivir a los intensos combates. La estrategia es otro de los pilares de 'Firewall Zero Hour', un elemento indispensable a tratar con los compañeros para elegir en cada momento el arsenal adecuado que facilite la ejecución de la misión.

Más información en elsotanoperdido.com