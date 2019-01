Cuatro nuevos títulos se suman al catálogo de Xbox GamePass

Llega la segunda oleada de títulos que se añaden en enero al catálogo de Xbox Game Pass. Esta nueva oleada, que estará disponible entre el 17 y 24 de enero, incluye 'We Happy Few', 'La Tierra Media: Sombras de Mordor', 'La LEGO Película' y 'Saints Row: The Third'. Por otra parte, cabe recordar que 'Ultimate Marvel vs. Capcom 3' también está disponible desde el 10 de enero. Además, 'Crackdown 3' estará incluido desde el día de su lanzamiento, el 15 de febrero, para todos los usuarios del servicio por suscripción de consolas Xbox One y Windows 10.

'We Happy Few' se sitúa en una villa inglesa donde los habitantes recurren a las drogas para olvidar los horrores de la guerra. De este modo nos invita a descubrir el misterio que envuelve el pueblo de Wellington Wells mientras jugamos a través de las narrativas entrelazadas de ciudadanos moderadamente malvados que intentan escapar de una vida alegre de negación.

Por su parte, 'La Tierra Media: Sombras de Mordor' es un juego de acción en tercera persona basado en la 'Tierra Media' que nos sitúa en el papel de Talion, un explorador cuya familia es asesinada ante sus ojos en la noche en la que Sauron y sus ejércitos volvían a Mordor, tan sólo unos momentos antes de que él mismo también fuera asesinado. Resucitado por un Espíritu de Venganza y dotado con habilidades del más allá, Talion se aventurará en Mordor para destruir a todo aquel que le hizo daño.

'La LEGO película: El Videojuego' es una adaptación de TT Games Studios basada en los sucesos de la cinta estrenada en cines. Repleto de los personajes populares, ubicaciones misteriosas y la acción del éxito de taquilla original. Una trepidante aventura para que los niños la exploren. Por último, 'Saints Row: The Third', es una aventura de mundo abierto donde nuestra misión se centra en guiar hacia la victoria a nuestra banda en Steelport, una ciudad acosada por el crimen.

