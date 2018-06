'PES 2019' pierde la licencia del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund no estará en el ´PES 2019´.

Uno de los equipos mejor representados de 'Pro Evolution Soccer 2018', el Borussia Dortmund, probablemente no recibirá la misma atención en la edición de 2019, ya que Konami reveló el pasado viernes que el equipo alemán ha optado por retirar la licencia de forma anticipada, lo que significa que no se podrán incluir en 'Pro Evolution Soccer 2019'. La anulación surge después de divulgar contenido promocional destacando los jugadores y la equipación del club alemán, del cual tenía licencia firmada hasta 2020. En la práctica, esto significa que 'Pro Evolution Soccer 2019' ya no mostrará el nombre del equipo, sus jugadores, logotipos, estadio o cualquier contenido relacionado con la formación alemana.

Por su parte, Konami asegura en un comunicado que seguirá trabajando para que la franquicia deportiva sume nuevas licencias: "Por favor estad seguros que la serie PES seguirá ofreciendo nuevas maneras de disfrutar el fútbol por medio de nuevas alianzas con varios equipos y ligas. Gracias por su apoyo continuo a la serie". Todo un varapalo para la franquicia, que en pocos meses ha visto como su balance de entradas y salidas ha dejado el número de licencias importantes bastante tocada tras no renovar la licencia de UEFA Champions League. En relación a las incorporaciones, serán 7 los nuevos campeonatos licenciados, la Superliga danesa, la Liga de Portugal, la Pro League de Bélgica, Superliga de Suiza, Premier League de Escocia, la Primera División Argentina, y en exclusiva, la Russian Premier League. 'Pro Evolution Soccer 2019' llegará el 28 de agosto a PlayStation 4, Xbox One y PC.