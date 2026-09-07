Michael Myers siembra el terror al tiempo que Valheim culmina cinco años de acceso anticipado

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 7 al 11 de septiembre no faltarán nuevos títulos para PS5, Xbox Series, PC, Switch y Switch 2, en cinco días especialmente animados donde puedes esperar altas dosis de terror, supervivencia, conducción arcade, rol y simulación junto a varias reediciones.

IllFonic abre nuestra selección con ‘Halloween: The Game’, que recupera a Michael Myers y el Haddonfield de 1978 en una adaptación inspirada directamente en la película original de John Carpenter, con una historia individual y un multijugador asimétrico en el que cuatro supervivientes intentarán escapar del conocido asesino. También se publica ‘Hot Wheels Infinite Rush’, nueva entrega de Milestone y Mattel que traslada sus carreras lejos de las tradicionales pistas naranjas mediante cuatro grandes islas, más de 150 vehículos para coleccionar y numerosas pruebas repartidas por sus escenarios.

Nuestra relación de lanzamientos continúa con ‘Valheim’, que abandona el acceso anticipado después de más de cinco años y alcanza su versión 1.0, además de estrenarse en PS5 y Nintendo Switch 2. Junto a él, llegan ‘Mewgenics!’, ‘NHL 27’, ‘Bus Simulator 27’ y numerosas producciones más. A continuación, puedes consultar una selección de juegos acompañados por sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 7 de septiembre de 2026:

‘Tiny Eden’ (PC)

Martes 8 de septiembre de 2026:

‘Mewgenics!’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Bus Simulator 27’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Honeycomb: The World Beyond’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘SPRAWL zero’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Ova Magica’ (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘Culdcept The First Saturn Tribute’ (PS5, Xbox Series, Switch)

‘Halloween: The Game’ (PC, PS5, Xbox Series)

Michael Myers regresa a los videojuegos con ‘Halloween: The Game’, una adaptación desarrollada por IllFonic que recupera el Haddonfield de 1978 y toma como referencia directa la película original de John Carpenter. Su propuesta combina terror y supervivencia dentro de escenarios abiertos por los que el célebre asesino persigue a los habitantes de la localidad.

El multijugador enfrenta a Michael Myers contra cuatro héroes que deben proteger a los vecinos, conseguir que abandonen la zona y avisar a la policía mientras utilizan objetos y armas para defenderse. El jugador que controla al asesino dispone de habilidades relacionadas con el sigilo y las sombras para acercarse a sus víctimas sin ser visto. El formato, además incluye una historia independiente para un jugador que promete recuperar los acontecimientos de la noche de Halloween de 1978 desde la perspectiva de Michael Myers.

Miércoles 9 de septiembre de 2026:

‘Ex Sanguis’ (PC)

‘Barbarian Saga: The Beastmaster’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘In Falsus’ (PC)

‘Warlord: Awaji’ (PC)

‘Valheim’ (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch 2)

Más de cinco años después de iniciar su andadura mediante acceso anticipado, ‘Valheim’ alcanza esta semana su versión 1.0. El juego de supervivencia inspirado en la mitología nórdica, desarrollado por Iron Gate Studio, debutó en Steam en febrero de 2021 y terminó convirtiéndose en un fenómeno independiente, con 16 millones de copias vendidas y una propuesta basada en la supervivencia, construcción, fabricación de armas y herramientas, navegación y los combates contra criaturas mitológicas dentro de enormes mundos generados mediante procedimientos.

La versión 1.0 llega junto a The Deep North, el último gran bioma previsto por Iron Gate para completar el contenido principal es una región situada en el extremo norte del mundo con nuevos enemigos, materiales, armas y construcciones y peligros. Su llegada culmina varios años de ampliaciones durante los que el estudio ha incorporado nuevas regiones, sistemas, criaturas y contenidos mientras continuaba trabajando en la versión definitiva.

Jueves 10 de septiembre de 2026:

Hazard Pay (PC, PS5, Switch)

WARDOGS (PC)

‘Welcome to Elderfield’ (PC)

‘The Legend of Heroes: Trails From Zero’ (PS5, Switch 2)

‘The Legend of Heroes: Trails to Azure’ (PS5, Switch 2)

‘Magical Blush’ (PC)

‘Screenbound’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Shroom and Gloom’ (PC)

‘Touhou Koumakyou: New Classic’ (PC, PS5, Switch 2, Switch)

‘Gunman Contracts – Stand Alone’ (PC)

‘Infinity: HexaDome Tactics’ (PC)

‘Hot Wheels Infinite Rush’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

La serie de carreras arcade de Milestone protagonizada por los conocidos coches de juguete de Mattel regresa esta semana con ‘Hot Wheels Infinite Rush’, una nueva entrega que amplía considerablemente la fórmula utilizada en los títulos anteriores y traslada buena parte de la acción fuera de las tradicionales pistas naranjas, con un mundo que se puede recorrer libremente y cuatro islas diferenciadas en las que se reparten carreras, pruebas y actividades.

El juego incorpora más de 150 vehículos para conseguir y coleccionar, repartidos en cuatro clases con características propias, modelos poco frecuentes junto a muchos de los Hot Wheels más conocidos de la colección de Mattel. Las cuatro islas funcionan además como grandes espacios de conducción en los que será posible competir, completar pruebas o simplemente circular libremente mientras se descubren coches y contenidos repartidos por sus escenarios.

Viernes 11 de septiembre de 2026:

‘NHL 27’ (PS5, Xbox Series)

Cinco años después, ‘Valheim’ alcanza por fin su versión 1.0

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Iron Gate Studio pone fin a una etapa que comenzó en febrero de 2021 con el estreno de ‘Valheim’ mediante acceso anticipado en Steam, periodo durante el que el juego de supervivencia inspirado en la mitología nórdica ha vendido 16 millones de copias. Su versión 1.0 llega acompañada de The Deep North, la región situada en el extremo norte de su mundo, e incorpora nuevos enemigos, materiales, armas y construcciones, al tiempo que PS5 y Nintendo Switch 2 reciben sus respectivas versiones coincidiendo con el lanzamiento comercial.