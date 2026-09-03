Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es el recopilatorio que llevas 18 años esperando

Transcurridas casi dos décadas desde su estreno original, ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’ abandona por fin su encierro en PS3 con la publicación de ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’, el recopilatorio de Konami para PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch y PC, que además incorpora ‘Metal Gear Solid: Peace Walker’ en su edición HD Collection y ‘Metal Gear: Ghost Babel’, además de numeroso contenido que documenta la historia de la serie.

Aunque ‘Peace Walker’ y ‘Ghost Babel’ resultan muy apetecibles, aquí el cabeza de cartel indiscutible es ‘MGS4’, con un relato, música y unas mecánicas de sigilo que llevaban demasiado tiempo encerradas en PS3 y que asombrosamente aún conservan buena parte de las virtudes que hicieron de esta entrega una obra tan particular. Tampoco faltan determinadas animaciones y un sistema de guardado que sí dejan claro cuántos años han pasado. Con todo, basta regresar junto a Old Snake unos minutos para comprobar que buena parte del juego sigue funcionando con una solvencia sorprendente.

Metal Gear Solid / .

Qué incluye Master Collection Vol. 2

Antes de continuar con el reencuentro con Old Snake, nos vamos a detener en ‘Peace Walker’, que llega en la edición HD Collection publicada anteriormente en PS3 y Xbox 360 y que, a diferencia del original de PSP, incorpora controles personalizables y multijugador online. El juego continúa siendo una pieza importante dentro de la cronología de Big Boss y su estructura basada en misiones más acotadas conserva un ritmo muy diferente al de las entregas numeradas, especialmente cuando se juega en compañía. Precisamente, el modo cooperativo CO-OPS admite entre dos y cuatro participantes, que amplía la variante VERSUS OPS permitiendo reunir grupos de hasta seis jugadores.

Por su parte, ‘Metal Gear: Ghost Babel’ recupera una aventura publicada originalmente para Game Boy Color en el año 2000, que tuvo que conformarse con un planteamiento completamente distinto, una estructura mucho más compacta y unas limitaciones técnicas evidentes, aunque también demuestra hasta dónde consiguió trasladar Konami el espionaje táctico a una portátil con unas prestaciones mucho más modestas. Esta edición incorpora distintas opciones de presentación, rebobinado y configuración de controles que facilitan bastante la progresión por un formato concebido hace más de dos décadas. El conjunto se completa con la base de datos de ‘MGS4’, libros de guion, volúmenes dedicados a MGS4 y ‘Peace Walker’ y ‘Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol. 2’.

Pero no estamos ante una recopilación construida únicamente alrededor de tres juegos, ya que Konami ha reunido suficiente material adicional como para convertir el paquete en un archivo muy completo sobre la historia de ‘Metal Gear’, especialmente atractivo para cualquiera interesado en personajes, acontecimientos y material de consulta.

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MGS4 continúa sosteniendo buena parte de su atractivo

‘Guns of the Patriots’ conserva una concepción muy particular incluso tantos años después. Hideo Kojima enlaza conversaciones, escenas dramáticas y momentos de humor con una línea de dirección muy reconocible, mientras conduce a Snake hacia una misión teñida por el deterioro físico, las consecuencias de su pasado y una sensación permanente de despedida.

Old Snake ya no responde a la imagen tradicional del héroe dispuesto a salvar el mundo una vez más y su envejecimiento acelerado convierte buena parte del relato en una reflexión sobre todo cuanto ha vivido y da a sus reencuentros un tono mucho más amargo.

La vertiente política y militar continúa igualmente presente. Empresas militares privadas, conflictos convertidos en negocio, control tecnológico e intereses económicos forman el telón de fondo de una campaña que mantiene esa costumbre tan propia de Kojima de mezclar ficción militar con reflexiones políticas y sociales. ‘MGS4’ conserva además su conocida vocación cinematográfica, con secuencias que pueden prolongarse durante bastante tiempo y una música que envuelve con enorme precisión los cambios de ritmo, tanto en las secuencias de acción como en las escenas más dramáticas.

El paso de los años

De vuelta a septiembre de 2026, no todo ha envejecido igual de bien. Las animaciones, puntería y especialmente los tiroteos conservan convenciones propias de hace 18 años. Las nuevas opciones de configuración ayudan, pero no eliminan una cierta rigidez que se hace evidente cuando Snake es descubierto y tiene que responder con las armas.

El sistema de guardado tampoco resulta especialmente amable y, aunque el progreso puede registrarse mediante el menú de pausa, el juego conserva únicamente el último punto de control alcanzado y no la posición exacta del personaje. Es decir, morir después de varios minutos de infiltración puede obligar a repetir parte de una zona ya superada. Son limitaciones que forman parte del diseño original y que Konami ha preferido conservar. Por tanto, la colección actualiza determinados aspectos técnicos y permite personalizar los controles, pero no rediseña ‘MGS4’ conforme a los criterios actuales.

El sigilo es su mejor baza

Cuando Snake evita el combate frontal, ‘MGS4’ es donde mejor funciona. Observar las patrullas, estudiar rutas alternativas, esperar el instante adecuado y desplazarse sin llamar la atención siguen respondiendo estupendamente. Para ello, contamos con el Solid Eye, que nos servirá de ayuda para identificar enemigos y objetos, además de incorporar visión nocturna y prismáticos, mientras que el pequeño Metal Gear Mk. II permite recorrer zonas a distancia, recoger equipo y neutralizar soldados mediante descargas eléctricas.

No obstante, el sistema de camuflaje OctoCamo sigue siendo probablemente la solución más interesante de todas. El traje copia automáticamente los colores y texturas del entorno cuando Snake permanece inmóvil junto a determinadas superficies. Con él, la infiltración depende de la paciencia, observación y planificación.

Conclusiones

Resulta innegable que ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’ tiene en el regreso de ‘Guns of the Patriots’ su principal incentivo. Poder jugar oficialmente a MGS4 fuera de los entornos de PlayStation 3 después de 18 años resuelve una deuda pendiente con una entrega que había permanecido atrapada en aquella consola durante demasiado tiempo.

Pero el conjunto ofrece mucho más. ‘Peace Walker’ aporta una propuesta muy distinta y conserva el atractivo de su cooperativo, mientras que ‘Ghost Babel’ resucita una rareza histórica que llevaba años mereciendo una reedición. Para aquellos que ya conocen la serie, ‘Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2’ reúne tres piezas imprescindibles, abundante material adicional y, sobre todo, una buena parte de la historia del videojuego moderno.