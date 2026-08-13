El truco de WhatsApp para recuperar parte de un mensaje eliminado
Algunos teléfonos Android pueden conservar parte del contenido en el historial de notificaciones
Cuando alguien borra un mensaje de WhatsApp para todos, el contenido desaparece de la conversación y en su lugar aparece el aviso "Este mensaje fue eliminado". La aplicación permite utilizar esta función para corregir errores o retirar información enviada por equivocación, pero no ofrece una herramienta para recuperar posteriormente el contenido.
Sin embargo, hay una circunstancia que puede hacer que parte de ese mensaje siga disponible en el teléfono. La OCU señala que algunos dispositivos Android, entre ellos muchos modelos de Samsung, pueden registrar parte del contenido en el historial de notificaciones si esta función estaba activada antes de recibir el mensaje.
Lo que puede quedar guardado en el móvil
El historial de notificaciones no significa que WhatsApp conserve el mensaje ni que permita recuperarlo íntegramente. Lo que puede haber almacenado el sistema operativo es parte de la información que apareció en la notificación.
En estos casos se puede recuperar parte del texto de mensajes recibidos, fragmentos de conversaciones que generaron una notificación y mensajes recientes almacenados en ese historial.
No ocurre lo mismo con los mensajes recibidos antes de activar esta función. Tampoco permite recuperar audios, fotografías, vídeos o documentos adjuntos, ni mensajes que no generaron una notificación. Las conversaciones completas eliminadas por otra persona tampoco pueden recuperarse mediante este sistema.
La OCU también advierte sobre las aplicaciones que prometen recuperar mensajes borrados y que pueden encontrarse en Google Play. Según la organización, la mayoría no recupera realmente los mensajes eliminados ni accede a los servidores de WhatsApp, sino que registra las notificaciones recibidas antes de que desaparezca el mensaje.
El riesgo de las aplicaciones que prometen recuperarlos
Para funcionar, estas aplicaciones pueden solicitar acceso a las notificaciones, archivos almacenados, fotografías o contactos. Por ello, antes de instalar una de ellas conviene revisar los permisos que solicita, sus condiciones de uso y su política de privacidad.
El acceso a todas las notificaciones puede hacer que la aplicación reciba información procedente no solo de WhatsApp, sino también de SMS, correos electrónicos, avisos bancarios u otras comunicaciones privadas.
Si lo que se ha borrado accidentalmente es una conversación propia, la situación es diferente. En Android puede restaurarse una copia de seguridad almacenada en Google Drive y en iPhone una guardada en iCloud. Al hacerlo, las conversaciones se recuperan tal y como estaban en la fecha de esa copia, por lo que podrían perderse los mensajes posteriores.
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