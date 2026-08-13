Las 5 aplicaciones que deberías revisar en tu móvil antes de irte de vacaciones

Preparar la maleta, comprobar la documentación y confirmar la reserva del alojamiento forman parte de los preparativos habituales antes de unas vacaciones. Pero hay otro elemento que también concentra una gran cantidad de información personal y que puede pasar desapercibido: el teléfono móvil.

Durante un viaje, el dispositivo sirve para consultar mapas, acceder a reservas, realizar pagos, guardar documentación o compartir fotografías. Por eso, desde ESET recomiendan dedicar unos minutos antes de salir a revisar las aplicaciones instaladas y los permisos que tienen concedidos.

“Antes de salir de vacaciones solemos revisar que no nos dejamos nada importante en casa, pero pocas veces hacemos lo mismo con el móvil”, explica Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España.

Las aplicaciones que conviene revisar

Uno de los casos más habituales son las aplicaciones que ya no se utilizan. Pueden haber sido descargadas para un viaje anterior, un evento concreto o simplemente para probarlas y haber permanecido instaladas durante meses. Si ya no se utilizan, ESET aconseja eliminarlas.

También conviene comprobar las aplicaciones que tienen más permisos de los necesarios. Algunas pueden conservar acceso a la ubicación, la cámara, el micrófono, los contactos o el almacenamiento, aunque ya no sea imprescindible. Desde los ajustes del teléfono se pueden revisar estos permisos.

Otro punto de atención son las aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales. Si llegaron al dispositivo mediante un enlace recibido por correo electrónico, SMS o mensajería instantánea, ESET recomienda comprobar su procedencia y descargar las aplicaciones, siempre que sea posible, desde las tiendas oficiales.

VPN, lectores QR y linternas

Las VPN gratuitas que ya no se utilizan también forman parte de la revisión. Aunque las redes privadas virtuales pueden resultar útiles en determinadas circunstancias, especialmente al utilizar redes Wi-Fi públicas, conviene comprobar que las aplicaciones instaladas proceden de proveedores de confianza.

Por último, ESET señala los lectores de códigos QR y las aplicaciones de linterna. Los teléfonos actuales ya incorporan ambas funciones de forma nativa, por lo que conviene comprobar si las aplicaciones adicionales instaladas para estas tareas siguen siendo necesarias y revisar sus permisos.

Además, ESET propone mantener actualizado el sistema operativo, descargar aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales y comprobar periódicamente los permisos concedidos.

“Las vacaciones son un buen momento para adquirir pequeños hábitos que después mantenemos durante todo el año”, concluye Albors.