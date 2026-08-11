Innovación
ChatGPT ya puede reservar mesa en restaurantes desde la propia conversación
La herramienta permite indicar el número de personas, la fecha y la hora
No parece tener límites, aunque más vale que sí. ChatGPT no solo responde preguntas y da conversación. Según recoge Softonic, el sistema puede utilizar Yelp Reservations y Waitlist para encontrar restaurantes y gestionar reservas en miles de establecimientos de Estados Unidos y Canadá.
La herramienta permite indicar desde la propia conversación el número de personas, la fecha, la hora, los datos básicos de contacto y determinadas peticiones especiales. De esta forma, ChatGPT puede pasar de recomendar un restaurante a encargarse también de la reserva.
De recomendar un restaurante a reservar mesa
Esta posibilidad puede integrarse en una planificación más amplia. Por ejemplo, al organizar un itinerario por una ciudad, ChatGPT puede recomendar lugares para visitar, sugerir dónde comer y realizar la reserva desde la misma conversación. Según Softonic, esta evolución refleja el paso de ChatGPT hacia un asistente capaz de tomar acciones en nombre del usuario, más allá de ofrecer respuestas.
La capacidad de gestionar reservas se suma a otras funciones relacionadas con aplicaciones y servicios. Softonic apunta a la integración de ChatGPT con aplicaciones del Mac y a sus modelos de ciberseguridad como parte de esta evolución.
El cambio está en que el sistema no se limita a decir qué puede hacer el usuario, sino que puede acompañarlo durante el proceso y realizar determinadas acciones.
Reservas, entradas y otros servicios
La misma lógica puede aplicarse a otras tareas. Reservar hoteles, comprar entradas o gestionar servicios encaja en esta evolución de ChatGPT hacia un asistente que actúa directamente.
La posibilidad de realizar estas acciones supone un cambio respecto al modelo tradicional de los asistentes, que se limitaban principalmente a proporcionar información.
Tal y como apuntan en Softonic, la dirección de esta evolución apunta a que la conversación se convierta en una forma de interactuar con diferentes servicios sin necesidad de utilizar cada uno de ellos de manera independiente.
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